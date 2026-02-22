국민의힘 당명 개정, 지방선거 이후 다시 논의하기로

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

장동혁 '절윤' 거부 관련 "논의 없었다"

국민의힘은 6·3 지방선거 이후 당명 개정을 다시 논의하기로 했다.

국민의힘 장동혁 대표가 22일 국회에서 열린 비공개 최고위원회의를 마친 뒤 이석하고 있다. 연합뉴스

국민의힘 지도부는 22일 오후 서울 여의도 국회에서 비공개 최고위원회의를 열어 이같이 결정했다고 최보윤 수석대변인이 기자들과 만나서 밝혔다.

이날 국민의힘은 새 당명 후보로 '미래연대'와 '미래를여는공화당' 2가지를 압축해 의견 수렴을 했다. 하지만 지방선거까지 새 당명을 유권자들에게 알리기 시간이 촉박하다는 등 현실적 이유로 당명 개정을 미루는 것으로 의견을 모았다.

최 수석대변인은 "두 개의 당명안이 보고됐지만 당명 개정은 강령과 기본정책과 함께 이뤄지는 것"이라며 "지방선거까지 더 충분히 심도 있게 논의하는 게 필요하다는 의견이 모였다"며 "당명 개정은 선거 이후 마무리하기로 최고위에서 논의했다"고 말했다.

국민의힘은 다음날 의원총회를 거쳐 지방선거 이후 당명 개정 논의를 재개하는 방안을 최종 확정할 예정이다. 아울러 당헌·당규 및 강령 개정 논의도 당명 개정과 병행해 추진하겠다는 방침이다. 최 수석대변인은 "당헌·당규 개정도 충분히 논의돼야 한다. 다만 지방선거 전에 일부 필요한 논의가 모이면 그 부분을 먼저 (개정)할 수도 있다"고 설명했다.





한편 이날 최고위에서는 장동혁 국민의힘 대표가 윤석열 전 대통령과의 단절 요구를 거부하는 입장을 밝힌 것과 관련해 별다른 논의를 하지 않은 것으로 알려졌다. 최 수석대변인은 장 대표의 입장 표명과 관련해 논의가 있었느냐는 질문에 "없었다"고 답했다.





공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr

