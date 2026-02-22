오세훈, '절윤' 거부 장동혁에 "당 공식 입장이라 보기엔 문제"

오세훈 서울시장이 윤석열 전 대통령의 내란 1심 무기징역 선고 이후에도 이른바 '절윤'을 거부한 국민의힘 장동혁 대표의 입장 표명을 두고 공개 비판에 나섰다.

오세훈 서울시장(왼쪽 두번째)이 22일 서울 마포구 청년문화공간JU에서 열린 '서울시민의 자부심을 디자인하다' 본인의 출간기념회에서 참석자들과 기념 찰영을 하고 있다. 연합뉴스

AD

오 시장은 22일 서울 마포구 홍대입구역 인근 청년문화공간 JU에서 열린 '서울시민의 자부심을 디자인하다' 북콘서트를 마치고 기자들과 만나 "당의 노선과 입장은 대표의 입장 표명으로 어느 정도 방향을 가늠할 수 있다"면서도 "이번 장 대표의 입장 표명은 사전 절차를 충실히 이행했다고 보기 어렵다. 당의 공식 입장이라고 말하기엔 여러 문제점이 있다"고 밝혔다.

이는 6·3 지방선거를 100일 앞둔 상황에서 장 대표가 강경 보수 진영과 함께 계엄의 정당성을 주장하는 윤 전 대통령을 사실상 안고 가는 듯한 입장을 밝힌 데 대해 비판한 것으로 풀이된다. 중도·청년층 표심이 중요한 서울 선거를 앞두고 "선거를 포기한 것 아니냐"는 반발도 나오는 상황이다.

오 시장은 "중차대한 사안이라면 아무리 급해도 당 중진 연석회의나 의원총회 같은 공식 절차를 통해 총의를 모으고 입장을 내놓는 것이 바람직하다"며 "제가 알기로는 그런 사전 절차가 충분히 이뤄지지 않았고 많은 분이 같은 시각을 갖고 있을 것"이라고 말했다.

아울러 "내일 의원총회가 개최된다고 한다"며 "당의 가장 중요한 의사를 결집하고 정확히 파악할 수 있는 절차를 통해 장 대표의 입장에 대해 의원들이 어떤 생각을 가졌는지 정리하는 시간이 반드시 가져야 한다"고 주장했다. 그는 "어제 많은 분과 의견을 교환했는데 동의하지 않는 분들이 적지 않다는 점을 확인했다"고도 덧붙였다.

오 시장은 장 대표의 발언 이후 사회관계망서비스(SNS) 페이스북을 통해서도 비판 입장을 낸 바 있다. 지방선거를 앞두고 여전히 강성 보수 목소리에 매몰돼 민심과 괴리된 길을 가고 있다는 우려가 확산되는 상황이다.

오 시장은 6·3 지방선거에 대해 "중앙권력을 장악한 세력에 반드시 경종을 울리고 스스로 자제할 수밖에 없도록 만드는 견제의 선거가 돼야 하겠다는 사명감과 책임감을 느낀다"고 말했다. 또한 "이재명 정부가 입법권은 물론이고 행정권도 장악, 사법권까지 굴복시키겠다는 기세가 등등한 모습을 보인다"며 "지방 권력까지 한 당이 모두 장악하게 되면 국민이 원치 않는 독주·폭주가 가능해진다"고 주장했다.

그는 "당의 노선 갈등은 국민이 보기에 매우 위태롭게 보일 것"이라며 "계엄 관련 사법적 판단에 대한 당 지도부의 입장 표명은 많은 국민의 보편적 생각과 괴리돼 있다"고 지적했다. 이어 "이 부분에 대해 계속 의견을 모아가면서 국민이 안심할 수 있고 사랑과 지지를 받을 수 있는 정당으로 거듭나야 이번 선거를 잘 치를 것"이라고 덧붙였다.





AD

한편 오 시장은 일각에서 제기되는 당권 도전설에 대해 "서울을 세계 5위 도시로 안착시키는 게 제 소명"이라며 "그런 소명을 위해 책임을 다할 것이고 그 외에 어떤 다른 생각도 해본 적 없다고 분명히 말씀드린다"고 선을 그었다.





공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>