대구 영진전문대, '교육국제화 역량 인증제 평가' 9년 연속 인증대학 선정

영진전문대학교(총장 최재영)가 교육부가 시행하는 '2025년 교육국제화역량 인증제(IEQAS)' 평가에서 인증을 획득하며 9년 연속 인증대학에 선정됐다고 22일 밝혔다.

특히 영진은 학위과정과 어학연수과정 두 분야에서 동시에 인증받으며 국제화 교육 운영 역량을 다시 한번 입증했다. 체계적인 학사·체류 관리 시스템을 기반으로 외국인 유학생 불법체류율을 0% 수준으로 유지하는 등 모범적인 국제화 관리 성과를 이어가고 있다.

영진전문대 2025학년도 외국인 유학생 학위수여식

교육국제화역량 인증제(IEQAS)는 외국인 유학생 유치·관리 체계, 교육 운영의 적정성, 학사 및 생활 지원, 불법체류 예방과 학업 이탈 관리 등 대학의 국제화 역량을 종합적으로 평가해 우수 대학을 인증하는 제도다. 영진은 2018년 첫 인증 이후 올해까지 9년 연속 인증을 획득하며 글로벌 직업교육 선도대학으로서의 위상을 공고히 했다.

국제교류 확대 성과도 두드러진다. 2026학년도에는 외국인 유학생 수가 1000명을 처음으로 돌파할 전망이다. 국가별 분포는 중국·일본·필리핀을 비롯해 네팔·몽골·우즈베키스탄 등으로 확대되며, 다변화된 글로벌 캠퍼스 환경을 구축하고 있다.

영진은 외국인 유학생의 안정적인 재학과 한국 생활 적응을 지원하기 위해 '글로벌데이', '한국문화체험', '한국어 숏폼 경진대회', '한국어 말하기 대회' 등 다양한 프로그램을 운영하고 있다. 이를 통해 유학생과 내국인 학생 간 교류를 활성화하고, 다문화 기반의 글로벌 역량을 함께 강화하고 있다.

최재영 총장은 "9년 연속 IEQAS 인증은 우리 대학이 국제화 운영 시스템을 체계적이고 안정적으로 구축해 온 결과를 공식적으로 인정받은 의미 있는 성과"라며 "외국인 유학생들이 학업과 생활 모두에서 안정적으로 정착할 수 있도록 지속적이고 실질적인 지원을 지속하겠다"고 밝혔다.

한편 영진은 내국인 재학생의 해외취업 성과에서도 두각을 나타내고 있다. IT·기계·전자·관광서비스 분야 해외취업 프로그램을 운영한 결과, 올해 1월 발표된 교육부 고등교육 취업통계조사에서 73명이 일본 등 해외 기업에 취업하며 전국 전문대학 가운데 해외취업 실적 1위를 기록했다.





최근 10여년간(2016~2026년 교육부 정보공시 기준) 해외취업 인원은 총 1043명으로, 전국 2·4년제 대학을 통틀어 최다 실적을 달성했다. 특히 소프트뱅크, 라쿠텐, 야후재팬 등 글로벌 기업에 다수의 졸업생을 진출시키며 국제 경쟁력을 갖춘 직업교육 모델로 평가받고 있다.





