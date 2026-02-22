'광주교육 다시, 봄'…정성홍 광주민주진보시민교육함 후보 출판기념회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

21일 정성홍 광주민주진보시민교육감 단일후보가 출판기념회를 열고 광주교육의 방향과 비전을 공유했다. 정성홍 후보 제공

정성홍 광주민주진보시민교육감 단일후보가 출판기념회를 열고 광주교육의 방향과 비전을 공유했다고 22일 밝혔다.

전날 오후 광주교대 풍향문화관에서 열린 출판기념회는 시민 5,000여명이 참석했다. 신간 '정성홍의 광주교육 다시, 봄'에 대한 소개뿐만 아니라 과학강연, 시민 참여 퍼포먼스가 어우러진 복합 행사로 꾸며졌다. 행사장에는 정준호·전진숙 더불어민주당 지역구 의원 등이 참석해 출간을 응원했다.

송영길 전 더불어민주당 대표, 김영록 전남도지사, 양부남 더불어민주당 광주시당위원장, 정진욱·이개호 국회의원 등은 영상을 통해 축하의 뜻을 보탰다.

정 후보는 "교육은 감이나 구호가 아니라 근거와 통찰 위에서 설계돼야 한다"며 "질문과 토론이 살아있는 수업, 아이의 변화를 과학적으로 이해하는 접근이 광주교육의 출발점이 되어야 한다"고 강조했다.





이어 "이 책은 개인의 기록이 아니라 광주교육을 아이들의 얼굴 앞에 다시 세우기 위한 공동의 질문"이라며 "시민과 함께 광주교육의 새로운 봄을 만들어가겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

