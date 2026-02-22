권창영 2차 종합특검 금주 수사 착수 전망

최대 251명으로 구성
최장 170일 동안 수사
권창영 2차 종합특별검사가 이번 주 중 특검팀 구성 등을 마치고 수사에 착수할 전망이다.
22일 법조계에 따르면 권 특검은 사무실 준비 작업을 마무리하고 오는 25일께 현판식을 열 것으로 알려졌다. 앞서 권 특검은 대한변호사협회 등에서 특검보 후보자를 추천받아 지난 18일 대통령실에 임명을 요청했다. 특검법에 따르면 대통령은 요청받은 지 5일 이내에 특검보 5명을 임명해야 한다.
특검은 검찰과 경찰, 고위공직자범죄수사처, 3대 특검'(내란·김건희·순직해병)에게 검사 15명, 공무원 130명까지 파견을 요청할 수 있다. 특별수사관도 100명까지 임명할 수 있다. 특검팀은 특검과 특검보까지 포함하면 최대 251명으로 구성될 수 있다.
2차 종합특검의 기본 수사 기간은 90일이다. 이후 30일씩 두차례 연장할 수 있다. 준비기간 20일을 포함하면 최장 170일 동안 수사할 수 있다.
특검법상 수사 대상은 12·3 비상계엄 기획·준비 관련 의혹, 외환 의혹, 김건희 여사의 국정·인사 개입 의혹 등 총 17개다.
한편 일각에선 수사 대상이 방대한 만큼 성과를 내기 위한 무리한 수사보단 공소 유지까지 고려한 신중한 접근이 필요하다는 분석도 나온다.
최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
