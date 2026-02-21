이동환 시장 "어르신 안전이 최우선"…덕양노인복지관 현장 점검

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고양시, ‘노인복지시설 해빙기 안전점검’ 총력

경기 고양특례시(시장 이동환)가 설 명절 연휴가 끝나자마자 덕양노인종합복지관을 찾아 해빙기 시설 안전점검에 나섰다.

이동환 고양특례시장이 설 명절 연휴가 끝나자마자 덕양노인종합복지관을 찾아 해빙기 시설 안전점검에 나서고 있다. 고양시 제공

이동환 고양시장은 지난 20일 덕양노인종합복지관을 방문해 겨울철 동결로 인한 시설물 손상 여부를 꼼꼼히 살펴보고, 복지관을 이용하는 어르신들의 목소리를 직접 청취했다.

이날 안전 점검에서는 외벽 균열, 옥상 방수층, 배수관 동파 여부 등 해빙기에 발생할 수 있는 안전 취약요소를 중점적으로 확인했다. 특히 어르신들이 주로 이용하는 강당, 식당, 프로그램실 등의 시설 안전성을 면밀히 점검했다.

이동환 고양시장은 "명절 연휴가 끝나자마자 가장 먼저 어르신들이 계신 현장을 찾았다"며 "어르신들의 안전과 복지는 단 하루도 미룰 수 없는 최우선 과제"라고 강조했다.

이어 "해빙기는 겨울 동안 얼었던 시설물이 녹으면서 안전사고 위험이 높아지는 시기"라며 "철저한 점검으로 어르신들이 안심하고 복지관을 이용하실 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

이동환 시장은 이날 현장에서 어르신들로부터 시설 이용에 대한 불편 사항과 프로그램 개선 의견 등을 직접 경청했으며, 어르신들은 "명절이 끝나자마자 찾아와 주셔서 감사하다"며 고마운 마음을 전했다.





고양시는 이번 점검에서 확인된 사항에 대해 신속하게 보수와 보강 작업에 착수하고, 주요 공공시설과 공사 현장 등을 대상으로 해빙기 안전 점검을 순차적으로 실시할 계획이다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

