'올 시티 캠퍼스' 이룰 김해양성재단, 창립총회 … 출범 준비 본격

경남 김해인재양성재단이 20일 오후 시청 소회의실에서 창립총회를 열고 본격적인 재단 출범 준비에 나섰다.

김해시는 총회에서 재단 설립 추진 경과보고를 한 뒤 ▲재단법인 정관 승인 ▲임원 선임 ▲재단 제 규정 제정 ▲2026년도 사업계획 및 예산안 채택 ▲대표이사 추천위원회 구성 및 운영안 등 총 6개 안건을 의결했다.

이 자리에는 이사장인 홍태용 김해시장을 비롯해 발기인과 임원 총 8명이 참석했다.

앞서 시는 지난 1월 임원추천위원회를 구성해 비상임 이사 5명과 비상임 감사 1명을 선임했다.

경남 김해인재양성재단 창립총회가 김해시청 소회의실에서 열렸다. 김해시 제공

김해인재양성재단은 2개 팀 11명 규모로 구성되며, 설립 후 3년간 총 108억원의 출연금을 투입해 운영되는 비영리 재단법인이다.

향후 지역과 대학, 산업계의 선순환 생태계를 조성하고 글로컬 대학 30 사업의 핵심 가치인 '김해 올 시티 캠퍼스'를 실현하는 데 중추적 역할을 맡는다.

시는 그동안 사업별로 분산돼 있던 대학 지원 체계를 재단에 일원화해, 지역 대학의 혁신을 속도감 있게 이끌고 지역전략산업에 필요한 맞춤형 인재를 적기에 공급할 방침이다.

아울러 오는 3월 7일까지 대표이사 공개모집을 거쳐 주무관청 설립 허가, 법인 등기 등 나머지 행정 절차를 마칠 예정이다.

재단이 공식 출범하면 인제대학교 글로컬대학 사업 컨트롤타워 역할을 비롯해 청년인턴 지원사업, 산학 공동 프로젝트 지원, 산업체 전문가 멘토링 교육, 초·중·고등학생 진로 캠프, 현장 캠퍼스 중심 맞춤형 인재 양성 사업, 중소기업 재직자 역량 강화 교육, 청년 작가 인큐베이팅 사업 등 생애주기별·산업별 맞춤형 프로그램을 추진한다.

이러한 주요 사업들을 본격 추진해 김해의 글로컬대학 사업 경쟁력을 강화하고, 나아가 '청년이 머무르고 싶은 도시 김해'를 만드는 데 행정력을 집중할 방침이다.

홍태용 경남 김해시장(왼쪽 다섯 번째)과 김해인재양성재단 발기인 및 임원들이 창립총회에서 기념사진을 찍고 있다. 김해시 제공

홍태용 시장은 "지난 2년간 글로컬대학 사업의 밑그림을 그리며 치열하게 고민했던 시간이 모여 오늘 재단의 공식적인 탄생을 알리게 되어 감회가 남다르다"고 소회를 밝혔다.





이어 "우리 재단은 지역대학과 전략산업의 동반 성장을 잇는 가교가 될 것"이라며 "재단의 정책이 현장에서 살아 움직일 수 있도록 임원 여러분이 책임 있는 파트너로서 끝까지 힘을 실어주시길 바란다"고 말했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

