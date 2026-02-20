[내일날씨]낮 최고 20도 '봄 성큼'…수도권 미세먼지 '나쁨'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

일교차 15도 이상 커져…건강 유의

토요일인 21일은 전국 대부분 지역의 낮 기온이 15도 이상으로 오르며 완연한 봄기운을 보이겠다.

아침 최저기온은 -4∼7도, 낮 최고기온은 12∼20도로 예보됐다. 서울 예상 기온은 4∼17도다. 낮과 밤의 기온 차는 중부내륙과 경상권을 중심으로 15도 이상 벌어지겠다. 급격한 기온 변화에 따른 건강 관리에 유의가 필요하다.

평년보다 포근한 날씨가 이어지고 있는 지난해 2월14일 서울 중구 한 백화점 쇼윈도우 마네킹에 봄옷이 입혀져 있다. 강진형 기자

전국은 대체로 맑겠으나 수도권과 강원도는 가끔 구름이 많겠다.

미세먼지 농도는 전날부터 유입된 국외 미세먼지와 국내외 대기오염물질의 영향으로 수도권과 강원 영서 지역에서 '나쁨' 수준이 예상된다. 그 밖의 지역은 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다.

건조한 날씨가 이어지는 가운데, 오후부터는 전국 대부분 지역에서 바람이 강하게 불겠다. 이에 따라 해상 물결도 높아질 전망이다.





앞바다의 파고는 동해 0.5∼2.5m, 서해 0.5∼3.0m, 남해 0.5∼2.0m로 예상된다. 해안선에서 약 200㎞ 이내의 먼바다에서는 동해·서해 1.0∼3.5m, 남해 0.5∼3.5m까지 높아지겠다.





