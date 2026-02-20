진화하는 ODA…소셜벤처로 '공익+사업성' 두 마리 토끼 잡는다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

외교부가 공적개발원조(ODA) 사업에 소셜벤처가 참여할 수 있도록 제도 개선에 나선다. 단순 예산지원을 넘어, 공익성과 혁신기업 해외 진출이라는 두 가치를 모두 실현할 수 있도록 ODA의 새 모델을 구축하는 것이다.

이규호 외교부 개발협력국장(가운데)이 20일 정부서울청사에서 '제2차 K-임팩트(Impact) 협의체' 회의를 주재하고 있다. 외교부

20일 이규호 외교부 개발협력국장은 정부서울청사에서 '제2차 K-임팩트(Impact) 협의체' 회의를 주재했다. K-임팩트 협의체는 혁신기술을 통해 개발도상국의 사회문제를 해결하기 위해 혁신기업, 소셜벤처 등이 한국국제협력단(코이카·KOICA) 무상원조 플랫폼을 통해 협업하는 포용적 개발협력 협의체다. 이날 회의에는 외교부, 국무조정실 등 정부 관계자를 비롯해 15개 국내 소셜벤처, KOICA, 기술보증기금 등 관계자가 참석했다.

이 국장은 "ODA의 기본 목적은 개도국의 빈곤퇴치·지속가능 발전에 기여하는 것인데, 최근에는 이러한 공익적 목적과 재무적 가치를 동시 추구하는 시대가 됐다"며 "그 접점에 소셜벤처가 있다"고 말했다. 이어 "우리나라의 우수한 소셜벤처 기술을 통해 개도국의 문제를 해결하는 데 기여하고, 우리 소셜벤처의 글로벌 시장 진출에 도움을 주는 것이 ODA의 한 방향이 될 수 있다"고 덧붙였다.

이를 실현하기 위해서는 기존 ODA 수행 주체인 코이카와 소셜벤처의 협력 모델을 구축해야 한다. 혁신기업에 기술보증 및 정책금융을 제공하는 기술보증기금도 측면 지원에 나선다. 이를 위해 지난 4일 개최된 첫 회의에 이어 이날도 이 같은 협력 모델 구축에 대해 의견을 나눴다. 소셜벤처를 통한 ODA 사업을 추진하는데 있어 개별 기업끼리의 경쟁구도로는 소셜벤처가 살아남기 힘든 만큼, 제도적 지원을 통해 혁신기업들이 공익사업으로 해외에 진출할 수 있도록 정부가 지원할 방침이다.

참석자들은 이러한 협력 모델의 개발협력 사업이 단발성 지원에 그치지 않게 지속되고, 나아가 후속 사업 발굴로도 이어질 수 있는 기반을 마련하는 것이 중요하다는 데 공감했다. 기존의 코이카 기업협력사업 운영과 관련해 제도적 개선 사항도 의견을 나눴다.





외교부 측은 "앞으로도 K-임팩트 협의체를 통해 다양한 민간 주체들이 참여하는 새로운 협력 모델 제도화 방안을 지속 논의하고, 혁신기업이 개발협력의 핵심 파트너로 자리매김할 수 있도록 적극 지원해 나갈 예정"이라고 밝혔다.





