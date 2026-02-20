中 견제 인도, 美 주도 AI 동맹 '팍스 실리카' 참여

경제 넘어 기술, 안보 분야도 협력 넓혀

최근 美와 무역 협정 합의 후 관계 회복

중국을 견제하기 위한 미국 주도의 인공지능(AI) 공급망 동맹 '팍스 실리카'에 인도가 참여한다.

20일(현지시간) 블룸버그·AP 통신 등에 따르면 인도는 이날 '팍스 실리카' 선언에 서명했다. 팍스 실리카는 AI 시대를 위한 경제 안보 동맹체로 미국을 비롯해 한국, 일본, 호주, 이스라엘, 싱가포르, 영국, 카타르 등이 현재까지 참여한 상태다.

세르지오 고르 주인도 미국 대사는 "팍스 실리카는 기술이 자유로운 국민과 시장으로 이어져야 한다고 믿는 국가들의 모임이 될 것"이라며 "인도의 참여는 상징적 의미가 아닌 전략적이고 필수적"이라고 설명했다. 이어 "무역 협정부터 팍스 실리카와 국방 분야에 이르기까지 양국이 협력할 잠재력은 무궁무진하다"고 강조했다.

AP 통신 등은 인도가 러시아산 원유 수입으로 지난해부터 미국과 관세 갈등을 빚다가, 최근 무역 협정에 극적으로 합의하면서 양국 관계도 회복 중인 것으로 보인다고 전했다. 또 인도의 팍스 실리카 참여는 양국이 경제 분야를 넘어 기술 및 안보 분야에서도 협력을 넓히는 전략이라며 인도·태평양 지역에서 중국을 견제할 만한 핵심 파트너로서 인도의 역할을 강화한다고 덧붙였다.

고르 대사는 취재진에 나렌드라 모디 인도 총리가 도널드 트럼프 미국 대통령을 인도로 초청했다고 밝혔다. 다만 구체적 일정은 언급하지 않았다. 마코 루비오 미국 국무장관 또한 향후 몇 개월 안에 미국·일본·호주·인도의 안보 협의체인 '쿼드'(Quad) 회의에 참석하기 위해 인도를 방문할 예정이다.





앞서 미국 국무부는 팍스 실리카에 대해 핵심 광물, 에너지, 첨단 제조, 반도체, AI 기반 시설과 물류를 아우르는 "안전하고 번영하며 혁신적인 실리콘 공급망을 구축하기 위한 미국 주도의 전략적 구상"이라고 설명한 바 있다.





