강원도, 철원 양돈농가 ASF 확진…4500두 살처분·일시이동중지

강원도, 철원서 아프리카돼지열병 발생
방역 당국 ‘긴급 차단’ 총력전
선제적 조치로 추가 확산 차단
강원특별자치도는 20일 철원군 소재 양돈농장 1호에서 아프리카돼지열병(ASF)이 발생함에 따라 긴급 차단방역에 돌입했다고 밝혔다.
도는 확진 된 농장에 대해 즉시 초동방역 조치를 시행했으며, 또한 축산 관련 종사자·차량을 통한 전파를 차단하기 위해 철원 및 인접 시군(강원 화천, 경기 연천·포천)에 대해 일시이동중지를 발령했다.
발생농장 반경 10㎞ 이내 방역대 농장 및 역학 관련 농장·차량·축산시설을 대상으로 긴급 정밀검사와 청소·세척·소독 등 고강도 방역 조치를 추진 중이며, 발생농장 사육두수 4500두에 대하여는 신속하고 안전하게 살처분 및 매몰할 계획이다.
특히, 도내 전 양돈농가를 대상으로 농장 종사자 축산물·물품 등에 대한 환경검사를 2월 28일까지 완료해 농장 내 바이러스 유입 여부를 확인하고 추가 확산을 차단할 계획이다.
박형철 강원특별자치도 농정국장은 "ASF 확산 차단의 핵심은 농가의 철저한 차단방역 실천"이라며 "외부인·차량 출입 통제와 매일 소독 등 기본 방역 수칙을 철저히 준수해 줄 것"을 강력히 당부했다.
춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
