유엔 사무총장의 우려 "AI 관련 과대 포장과 공포 줄여야"

사실과 증거 더 많이 제시해야

"(AI와 관련해) 과대포장도 공포도 줄여야 하고 사실과 증거를 더 많이 제시해야 한다."

연합뉴스는 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장이 20일(현지시간) 인도 수도 뉴델리에서 열린 '제4차 AI 임팩트 정상회의' 부대 행사에서 한 발언을 보도했다.

이날 구테흐스 사무총장은 "과학이 주도하는 거버넌스는 진전을 가로막는 제동이 아니다"라며 "(오히려) 더 안전하고 공정하며 널리 공유되도록 할 수 있다"고 말했다.

AI 정상회의서 연설하는 구테흐스 유엔사무총장. AFP 연합뉴스

이어 "AI 혁신은 빛의 속도로 진행되고 있다"며 "우리는 이를 완전히 이해하는 집단적 능력은 물론, 통제하는 능력조차 따라잡지 못하고 있다"고 진단했다.

그는 AI와 관련한 거버넌스 체계를 마련하기 위해 'AI 독립 국제 과학 패널' 위원 40명 후보를 확정했다고 전했다. 김주호 한국과학기술원(KAIST) 전산학부 교수도 40명에 포함됐다.

자문기구는 지난해 '기후변화에 관한 정부 간 협의체'(IPCC)와 같은 역할을 AI 분야에서 하기 위해 지난해 꾸려졌다.

한편, 이번 회의는 빠른 속도로 발전하는 인공지능(AI) 혁신에 윤리적 규율을 내재화하고 포용성을 보장하는 방안을 논의할 역대 최대 규모 AI 정상회의다. 2023년 영국 런던, 2024년 서울에 이어 지난해에는 프랑스 파리에서 개최됐다.

그동안 선진국 위주로 진행됐던 AI 거버넌스 논의가 개발도상국인 글로벌 사우스로 확장한 의미가 있다. 또 인도의 강력한 AI 잠재력과 글로벌 빅테크 내 인도 출신 리더들의 영향력을 확인하는 자리가 됐다.





이번 행사에는 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령 등 10여 개국 정상을 비롯해 GPT 개발사인 오픈AI의 샘 올트먼 최고경영자(CEO), 순다르 피차이 알파벳 CEO, 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO 등 세계적 기업인들도 참석했다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

