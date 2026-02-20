카카오페이, 신원근 대표 재선임 의결…3월 주총서 확정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"플랫폼 비즈니스 확장·책임경영 노고 인정"

카카오페이는 자사 이사회가 20일 신원근 대표이사 사장 재선임 안건을 의결했다고 밝혔다. 다음 달 말 주주총회에서 연임 여부가 최종 확정된다.

신원근 카카오페이 대표이사 사장. 카카오페이

카카오페이에 따르면 신 대표는 임기 동안 플랫폼 비즈니스 확장과 책임경영을 바탕으로 실적 개선을 이끌며 회사의 턴어라운드를 달성했다는 평가를 받고 있다.

신 대표는 플랫폼 비즈니스 모델을 견고히 구축해 외형과 내실을 함께 키웠다. 결제와 송금을 중심으로 대출·투자·보험 등 금융 영역을 연결하는 생활 금융 플랫폼 구조를 구축했다. 이에 따라 카카오페이는 지난해 처음으로 연결 기준 연간 흑자전환했다.

아울러 사업 수직 확장, 데이터 사업 강화, 플랫폼 저변 확대 등 핵심 성장 전략을 추진하며 회사 기초체력(펀더멘털)을 강화했다.

매출 비중이 가장 큰 결제 사업은 온라인을 넘어 오프라인과 해외 시장으로 확장했다. 금융과 플랫폼 사업 부문도 육성해 매출 다각화와 수익 안정화를 이뤘다. 자회사 카카오페이증권은 첫 연간 흑자를 기록했고, 카카오페이손해보험도 매출 증가세를 이어가고 있다.

ESG(환경·사회·지배구조) 경영과 내부통제 강화에도 주력했다. 신 대표는 ESG위원장을 맡아 소상공인과 디지털 금융 소외계층을 위한 상생 프로그램을 운영해 왔다. 금융위원회, 고용노동부, 소상공인시장진흥공단, 신용회복위원회 등으로부터 표창을 받았으며, MSCI와 한국ESG기준원 평가에서 A등급을 획득했다.





신 대표는 2018년 카카오페이 전략총괄 부사장(CSO)으로 합류해 성장 전략을 수립했으며, 2022년 3월 대표이사로 선임됐다. 2024년 3월 연임에 성공했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

