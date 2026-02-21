본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

'2조클럽' 유지했으나 웃을 수 없었던 삼성보험…주주환원 이례적 '질타'

문채석기자

입력2026.02.21 08:37

시계아이콘01분 57초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

삼성생명 '일탈 회계' 종료 후 자본 급증…ROE 하락 우려 직면
삼성화재, 역대급 건전성에도 '보수적 배당'에 주주들 "실망스럽다"
본업 경쟁력 확보가 관건…"실적과 효율로 정면 돌파"

삼성생명삼성화재가 손해율 상승, 성장동력 약화 등 악재를 극복하고 각각 3년 연속, 2년 연속 연간 순이익 2조원을 돌파하는 호실적을 내고도 웃지 못했다. 20일 열린 실적 발표회(IR)에서 기관투자가들로부터 "배당이 지나치게 보수적"이라는 매서운 질타를 받았기 때문이다. 특히 삼성생명은 오랜 논란이었던 '일탈 회계'를 종료하며 장부상 자본이 급증했음에도, 유배당 상품 가입자의 몫을 자본으로 분류한 것에 대한 비판적 시각을 마주해야 했다.


'2조클럽' 유지했으나 웃을 수 없었던 삼성보험…주주환원 이례적 '질타' 서울 서초구 삼성생명 서초사옥. 삼성생명
AD

이날 삼성생명은 지난해 지배주주 연결기준 당기순이익이 전년 동기 대비 9.3% 증가한 2조3028억원을 기록했다고 발표했다. 같은 날 삼성화재는 지배주주 지분 기준 2조183억원의 순이익을 기록했다고 밝혔다. 하지만 두 회사 모두 1시간 동안 진행된 실적발표회에서 기관투자가들로부터 ▲주주환원 정책 미비 ▲일탈회계 종료에 따른 자기자본이익률(ROE) 조정 방안 ▲손해율 조정 대책 ▲밸류업 정책 목표치 등에 대한 지적 및 질문세례를 받았다.


삼성생명은 감사보고서를 통해 '계약자지분조정'이란 항목의 별도 부채로 관리해온 유배당 계정의 삼성전자 지분 평가이익을 자본으로 분류하기로 했다고 공시했다. 회계장부상 자기자본은 2024년 말 38조1000억원보다 26조7000억원(70.1%) 증가한 64조8000억원으로 불어났다. 건전성 지표인 지급여력(K-ICS·킥스) 비율도 지난해 말 기준 198%를 기록할 것으로 예상됐다. 장부상 자본은 늘고 건전성 지표도 좋아진 것이다.


하지만 시민단체와 회계업계 및 금융권 일각에서는 유배당 계약자 보험료로 삼성전자 지분 8.51%를 사들여 발생한 이익을 보험부채가 아닌 주주 몫인 자본으로 표기하는 게 옳으냐는 비판이 나왔다. 이와 관련해 삼성생명은 감사보고서에 "이러한 회계상 변경은 약관상 유배당계약자의 권리 관계에는 전혀 영향이 없다"고 주석을 달았다.


실적발표회에서도 기관투자가들은 유배당 계약 상품 관련 일탈회계가 끝나고 자기자본이 장부상 늘어났다고 해서 회사 수익성 지표인 ROE를 과연 제대로 높일 수 있느냐는 의구심을 드러냈다. 한 투자가는 "계약자지분 공시항목이 '부채'에서 '자본'으로 바뀌었는데 삼성전자의 평가이익을 제외하더라도 본업에서 계약서비스마진(CSM)이 점진적으로 개선되고, 예고한대로 배당성향을 50% 높인다고 해도 자본이 늘면 ROE를 추가로 개선하는 건 쉽지 않을 것"이라며 회사의 중기 자본 효율성 제고 방안이 무엇인지 물었다.


이완삼 삼성생명 최고재무책임자(CFO)는 "견조한 신계약 시스템 확보, 안정적 보험 손익 증가 등을 통해 주당배당금을 꾸준히 늘리고 중장기 ROE를 점진적으로 개선할 것"이라면서도 "향후 삼성전자 매각 이익 발생 시점을 정확히 예측할 수 없고, 매각 이익 규모의 변동성도 크게 확대돼 회사가 지향하는 꾸준한 배당 확대에 변수로 작용할 것으로 판단돼 배당 목표치를 특정해 밝히긴 어려운 상황"이라고 말했다.


'2조클럽' 유지했으나 웃을 수 없었던 삼성보험…주주환원 이례적 '질타'

삼성화재는 주주환원이 미진하다는 지적을 받았다. 삼성화재는 지난해 주당배당금(DPS) 1만9500원, 주주환원율은 41.1%를 기록했으며 2028년까지 주주환원율을 50%까지 끌어올리겠다는 계획을 발표했다. 기관투자가들은 이 같은 발표에 대해 이례적으로 날선 반응을 보였다. 실적발표회에서 기관투자가들이 던진 질문 13개 중 4개(31%)가 주주환원 정책 관련 질문이었는데, 기관투자가들은 "실망스럽다" "시장 기대보다 굉장히 (배당이) 적다" "삼성전자 지분 처분 이익을 반영했는지 의구심이 든다" "다른 삼성 계열사의 진보적 (밸류업) 계획에 비해 삼성화재의 진행 속도는 대단히 느리다"고 말했다. 삼성화재 실적발표회에서 이 정도로 강도 높은 비판이 들어오는 건 이례적이다.


구영민 삼성화재 경영지원실장(CFO)은 "지난해 1월 기업가치 제고 계획 때 발표했듯 2028년 배당성향 50% 목표는 변함없으며 지난해 당기순이익이 역성장(전년 대비 2.7% 감소)했음에도 DPS도 늘렸단 걸 알아주면 고맙겠다"며 "삼성전자 주식 매각이익이 수익(earning)에 바로 반영되는 구조이며 이익잉여금을 배당에 반영한 구조"라고 설명했다.


조번형 삼성화재 경영지원팀장도 "사업 부문별 ROE를 정교하게 측정 중이며 목표 달성을 위해 자본 배분을 준비 중"이라고 설명했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

전문가들은 두 회사가 투자자의 불신을 씻기 위해서는 결국 '보험 본업'의 기초 체력을 증명해야 한다고 조언한다. 서지용 상명대 경영학부 교수는 "두 회사 모두 순이익 '2조 클럽'을 유지한 건 긍정적이나 본업에서 펀더멘털(기초 체력)을 강화할 필요가 있다"며 "삼성생명은 헬스케어, 반려동물보험(펫보험) 등 신사업 역량을 강화하고 자회사형 법인보험대리점(GA) 판매채널 효율을 높이는 것이 급선무고, 삼성화재는 자동차보험 데이터 분석 요율을 강화해 손해율을 낮추고 영업이익을 늘리는 전략을 구사할 필요가 있다"고 조언했다.




문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

이슈
부동산AtoZ
  • 26.02.2009:59
    서울 소형 아파트 거래 비중 40% 넘겨…다주택자도 먼저 던진다
    서울 소형 아파트 거래 비중 40% 넘겨…다주택자도 먼저 던진다

    서울 아파트 거래에서 전용면적 60㎡ 이하 소형 아파트가 차지하는 비중이 40%를 넘어섰다. 소형 면적 선호 현상에 대출 규제까지 겹친 결과로 풀이된다. 20일 국토교통부 실거래가 공개시스템을 분석한 결과 지난달 전체 서울 아파트 거래 가운데 전용 60㎡ 이하의 거래 비중이 42.8%로 집계됐다. 지난해 10월까지만 해도 비중은 39.9%로 40%를 밑돌았지만 이후 상승세를 그려 지난해 12월엔 44.8%로 4.9%포인트 오르기도 했다. 소

  • 26.02.2008:19
    "유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐고 '보증금 0원' 호텔 살란다"
    "유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐고 '보증금 0원' 호텔 살란다"

    대한민국 상위 1%를 위한 하이엔드 시니어 레지던스 시장이 달아오르고 있다. 호텔신라·롯데호텔·현대건설 등 대기업들이 잇따라 사업에 뛰어들었고 정부도 2024년 '시니어 레지던스 활성화 방안'을 발표하며 민간 공급 확대에 나섰다. 하지만 정작 자산가들 사이에서는 자금 유동성을 두고 셈법이 복잡하다. 실버타운 특성상 현금 수십억 원을 보증금으로 묶어둬야 하는 기회비용 때문이다. 이런 가운데 보증금 없이, 연령 제한

  • 26.02.1815:06
    "세금 무서워" 서울 고가 매물 쏟아지는데…팔리는 건 '15억 이하'
    "세금 무서워" 서울 고가 매물 쏟아지는데…팔리는 건 '15억 이하'

    정부가 '거주 목적 외' 주택 보유에 대한 세제 혜택을 단계적으로 회수하겠다고 밝히면서 서울 아파트 매물이 빠르게 쌓이고 있다. 다만 늘어나는 매물만큼 거래가 따라붙지는 못하는 모습이다. 대출 규제로 매수 여력이 제한된 데다 '다주택자 양도소득세 중과 유예' 종료일이 다가올수록 매물이 늘어 가격이 추가 하락할 수 있다는 관망 심리가 확산한 영향으로 풀이된다. 18일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 전일 기준 서

  • 26.02.1807:00
    수도권 집값 상승 지방으로 퍼질까…기대 심리 '쑥'
    수도권 집값 상승 지방으로 퍼질까…기대 심리 '쑥'

    서울을 비롯한 수도권에서 주택 가격 상승이 주춤한 가운데 지방 부동산 시장이 점차 살아나고 있다. 주택사업자들이 바라보는 지방 부동산 경기 전망도 큰 폭으로 개선된 것으로 확인됐다. 18일 주택산업연구원이 주택사업자를 대상으로 한 설문조사에 따르면 2월 비수도권 주택사업경기전망지수는 전월보다 16.0포인트 상승한 93.3으로 전망됐다. 주택사업 경기가 좋아질 것으로 보는 기준선인 100보다 여전히 낮은 수치지만 같은

  • 26.02.1713:49
    서울 정비사업 77조에 AI발 원전까지…부실 털어낸 건설사, '쌍끌이 반등' 오나
    서울 정비사업 77조에 AI발 원전까지…부실 털어낸 건설사, '쌍끌이 반등' 오나

    건설업계가 3년간의 부실 정리를 마무리하고 반등 채비에 나서고 있다. 국내에서는 서울 핵심지를 중심으로 대규모 정비사업 장이 열렸고, 해외에서는 인공지능(AI)발 전력 수요 폭증에 따른 원전 수주 소식이 잇따르는 추세다. 안정적인 내수 수익 기반에 글로벌 성장 동력이 맞물리면서 건설업 체질 개선과 가치 재평가가 가속화하고 있다는 분석이 나온다. 17일 건설업계에 따르면 박세라 신영증권 연구원은 최근 '건설, 사야 할

기획
비대면진료의 미래
  • 26.02.0307:05
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:04
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:03
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:02
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:01
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.2015:42
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 하헌기 더불어민주당 전 부대변인과 김윤형 전 국민의힘 부대변인 모시고 핫이슈 관련해서 얘기 나누도록 하겠습니다. 소종섭 :민주당 얘기 좀 해볼까요? 송영길

  • 26.02.1915:25
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 요즘 거리를 다니다 보면 외국인들이 많이 눈에 띈다. 어느 순간 그렇게 됐다. 서울이 뉴욕의 축소판이 된 것 같은 느낌이 들 때가 있다. 이 많은 외국인은 어디서 왔을까? 법무부 출입국 외국인정책본부의 통계월보에 따르면

  • 26.02.0511:23
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 박원석 전 국회의원(2월4일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 박원석 전 의원과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 박원석 : 네, 안녕하십니까. 소종섭 : 오늘 장

  • 26.02.0314:25
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(2월 2일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 장성철 공론센터 소장과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 이재명 대통령 SNS 정치, 지난주 토요일부터 오늘 오전까지 9개를 올렸습니다.

  • 26.01.2907:47
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'

    김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 '장군멍군'을 하고 있다. 보이지 않는 힘겨루기가 한창이다. 올 8월 전당대회를 향한 움직임이다. '8월 전대'는 누가 당 대표가 되느냐를 넘어 여권의 권력 지형을 가르는 의미가 있다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그의 정치적 힘은 지금보다 더 커진다. 여권 내 위상이 올라가는 것도 당연하다. 2028년 국회의원 선거의 공천권을 쥐기 때문이다. 김민석 국무총리가 대표가 된다면

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기