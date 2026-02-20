李 '최측근' 김남준 사직…"계양을 보궐선거 출마"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김남준 청와대 대변인 20일 사직

김남준 청와대 대변인 연합뉴스

김남준 청와대 대변인이 20일 인천 계양을 보궐선거에 출사표를 던졌다.

김 대변인은 이날 출입기자들과 만나 "6월에 예정된 인천 계양을 보궐선거에 출마하기 위해 사직하게 됐다"고 말했다. 계양을은 이 대통령의 국회의원 시절 지역구다.

김 대변인은 이 대통령이 성남시장·경기도지사일 때부터 함께해 온 최측근으로 꼽힌다. 2022년 대선에서는 이 대통령 캠프 대변인을 맡았고, 이 대통령이 더불어민주당 대표일 때는 당 대표실 정무조정부실장을 역임했다.

청와대에서는 이 대통령을 가까이서 보좌하는 제1부속실장에 임명됐으나, 소통 기능을 강화하기 위해 강유정 대변인과 공동 대변인을 맡아 일했다.





한편 인천 계양을에서 5선을 지낸 송영길 전 더불어민주당 대표는 이날 민주당 인천시당에 복당 신청서를 제출했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

