시몬스 N32, 롯데백화점 부산본점에 팝업스토어 오픈

웨딩페어 기간에 맞춰 3월5일까지 운영

N32 폼·모션베드, 시몬스 하우티 등 진열

시몬스의 프리미엄 비건 매트리스 브랜드 N32는 3월5일까지 롯데백화점 부산본점에 팝업 스토어를 운영한다고 20일 밝혔다.

N32 롯데백화점 부산본점 팝업 스토어에 진열된 'N32 모션베드'. 시몬스 N32 제공

이번 팝업은 롯데백화점에서 진행하는 '웨딩 페어(Wedding Fair)' 기간에 맞춰 운영된다. 스토어 내부는 N32의 제품들을 자유롭게 체험할 수 있도록 구성돼있다.

N32 팝업 스토어에는 기존 폼 매트리스의 단점을 획기적으로 개선한 'N32 폼 매트리스', 국내 전동침대 시장을 선도하고 있는 'N32 모션베드' 등이 진열돼있다. 시몬스의 트윈슈퍼싱글(TSS) 프레임 '하우티' 등도 만나볼 수 있다.

N32 폼 매트리스는 우수한 통기성의 내장재와 천연 식물성 원단을 적용해 피부 자극을 최소화한다. 고탄성 패턴폼이 내장돼 온몸을 빈틈없이 받쳐줘 신체 일부에 체중이 집중돼 숙면을 방해하는 '쏠림 현상'을 예방한다.

N32 매트리스 전 제품은 원단과 패딩에 아이슬란드 청정지역의 유기농 해조류를 원료로 한 '아이슬란드 씨셀' 소재를 적용해 비건표준인증원으로부터 비건 인증을 받았다. 독일 피부과학 시험 연구기관인 더마테스트로부터 '엑설런트' 등급을 획득해 피부 안전성까지 입증했다.

N32 모션베드는 안전 센서와 스판 안전 가림천을 장착해 안전성을 갖췄고 제품 측면에 A·C타입 두 가지 USB 포트가 장착돼 스마트폰과 전자기기 충전이 가능하다. 전용 어플리케이션(앱)을 통해 4가지 자동 모드 구현과 모션 저장 모드, 알람 설정 기능 등을 지원한다.

이번 팝업에서는 시몬스의 프레임 신제품 '하우티'도 만나볼 수 있다. 하우티는 매트리스 두 개를 하나의 프레임에 올려놓을 수 있는 트윈슈퍼싱글(TSS) 사이즈 프레임이다. 침실 인테리어는 물론 편의성과 공간 활용도가 뛰어나 독립적인 수면 환경을 선호하는 요즘 부부들에게 안성맞춤이다.

N32는 팝업 기간 스토어 방문객을 위해 다양한 가격 할인 혜택과 사은품 등을 제공한다.

전국 롯데백화점 내 N32 매장에서 제품을 구매하면 구매 금액의 2배를 적립해 주는 '더블 마일리지 혜택'을 제공한다. 지난해 7월 이후 가입이 승인된 신규 웨딩멤버스 회원들은 롯데백화점 내 5개 이상의 브랜드에서 5일 이상 구매한 이력이 있으면 혜택을 받을 수 있다.





'N32 뉴 프로모션(N32 new pro-MOTION)' 혜택도 제공한다. 매주 수요일 맞벌이 부부, 1인 가구 직장인 등을 위해 퇴근 후에도 침대를 받을 수 있는 '이브닝 배송 서비스'도 운영한다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

