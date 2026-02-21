도시와 식물의 공존… 울산시, 정원사와 함께하는 '자연주의정원 가지치기' 행사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

21일, 마른 줄기 자르기·환경정비 등 진행

내 손끝에서 피어나는 태화강의 봄!

울산시는 21일 오전 10시 태화강 국가정원 내 후스·아우돌프 울산 정원(Hoes·Oudolf Ulsan Garden)에서 '정원사와 함께하는 자연주의정원 가지치기(컷백) 행사'를 실시한다.

이번 행사는 겨울을 지난 정원식물들의 마른 줄기나 가지 등을 제거해 새싹이 피어나는 새로운 봄을 맞이하기 위해 마련됐다.

행사에는 울산시, 사단법인 정원다움, 춘해대 산림조경비지니스학과, 시민정원사협회 관계자 등 100여명이 참여한다.

주요 내용은 자연주의정원 내 숙근초와 그라스 마른 줄기 자르기, 수목 가지치기, 정원 환경정비 등이다.

'컷백(cutback)'은 식물의 윗부분을 잘라내 건강한 성장과 구조를 유도하는 원예 기술로, 봄철 강한 새순이 돋아나도록 유도해 식물의 생장을 촉진하고 다년생 식물의 개화량을 증가시키는 효율적인 방법으로 알려져 있다.

자연주의정원은 지난 2019년 태화강 국가정원 지정 당시 인공적이지 않고 하천 환경에 순응하면서 국가정원의 품격을 높여줄 국제적 명성의 새로운 정원을 조성해야 한다는 의견에 따라 시작됐다.

이에 네덜란드 출신의 세계적 정원 디자이너인 피트 아우돌프 정원 작가가 죽음의 강을 생명의 강으로 되살려 국가정원을 만들어낸 울산 시민들의 노력에 감동해 아시아 최초로 자연주의정원을 조성하게 됐다.

피트 아우돌프는 버려진 철길을 정원으로 바꾼 뉴욕 하이라인 등을 디자인한 현존 세계 최고의 자연주의정원 디자이너다.

이석용 녹지정원국장은 "자연주의정원이 조성된 지 4년째에 접어들면서 숙근초와 그라스류 식물들이 완전히 활착돼 4계절 아름다운 명실상부 대한민국 최고의 정원이 됐다고 자부한다"라며 "앞으로도 시민분들의 많은 관심과 사랑을 가져주시길 당부드린다"라고 말했다.

▲정원 컷백(cutback) 이란?

컷백의 유래는 기원전 3000년경 메소포타미아, 고대 로마인들이 과수나 포도나무의 품질과 생산량 증가를 위해 식물의 가지를 자르면서 시작됐으며, 라틴어 putare(자르다, 다듬다)에서 파생된 단어로 알려져 있다.





컷백의 중요성과 혜택은 식물 성장 촉진, 병해충 방지, 개화량 증가, 조형·크기 조절 등이 있다.

태화강국가정원 내 태화강 따라 십리(약4km)에 걸쳐 펼쳐진 국내 최대 십리대길 모습.

