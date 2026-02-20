자격증 땄지만 실무경험 없는 퇴직자 320명 모집…대구노동청, 월수당 150만원 지급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중장년 인턴사업

참여기업도 모집

대구지방고용노동청(청장 황종철)은 퇴직 이후 새로운 분야로 재취업을 준비하는 중장년을 대상으로, 실제 직무 경험을 통한 경력 전환을 지원하는 '중장년 경력지원제 사업'을 시행한다고 20일 밝혔다.

중장년 경력지원제 사업은 사무직 등 주된 업무에서 퇴직 후 경력 전환을 위해 직업훈련을 받았거나 자격증을 취득했지만, 실제 업무경험이 없어 재취업이 어려운 중장년(만50세~65세)에게 실제 직무 경험을 쌓아 취업 가능성을 제고하기 위한 중장년 인턴 사업이다.

대구노동청

AD

이 사업은 지난해 처음으로 전국 2000명 규모로 시범 실시됐으며 대구경북지역에서는 350명의 중장년이 제조업·복지서비스 등에서 일경험을 쌓았으며 올해는 대구·경북지역에서 320명 규모로 지원될 예정이다.

참여 중장년은 1~3개월간 월 최대 150만원의 참여수당과 기업현장에서 실무경험 기회, 선배의 직무 멘토링 제공, 의사소통·디지털 등 기초 실무 역량 교육을 제공받을 수 있으며 참여 기업은 기업에 필요한 인재를 양성할 수 있는 기회와 함께 참여자 관리와 프로그램 운영에 필요한 비용으로 참여자 1인당 월 40만원을 지원받는다.

작년 중장년 경력지원제에 참여했던 지역의 한 자동차 부품업체의 경우 단순히 부족인력을 보완하기보다 중장년층이 지닌 책임감과 성실함이 현장에 긍정적인 역할을 할 수 있다고 판단하고, 지게차 운전 자격증을 가진 참여자에게 일경험 기회를 제공했으며 이 회사대표는 중장년 인력의 경험이 회사의 새로운 활력이 되고 있다고 말했다.





AD

참여를 희망하는 대구·경북 지역의 중장년과 기업은 19일부터 경북경영자총협회 중장년내일센터, 노사발전재단 대구중장년내일센터, ㈜커리어스타 등을 통해 신청할 수 있다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>