SM 男연습생 팀 SMTR25, 5월 첫 팬미팅 투어 개최

'응답하라 하이스쿨' 우정고 콘셉트

SMTR25 서울 팬미팅 포스터 이미지. SM엔터테인먼트 제공

SM엔터테인먼트는 남자 연습생 팀 SMTR25가 오는 5월 첫 팬미팅 투어를 연다고 20일 밝혔다.

SMTR25는 5월2~3일 서울 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서 '리플라이 하이 스쿨' 팬미팅 투어-그레듀에이션 트립 인 서울을 연다. 이번 행사는 출연 예능 프로그램 '응답하라 하이스쿨' 속 가상의 학교인 우정고등학교를 졸업하는 주제로 진행한다.

이번 서울 공연을 시작으로 5월24일 일본 요코하마 퍼시피코 요코하마, 5월30일 태국 방콕 썬더돔에서 투어를 이어갈 계획이다. 서울 팬미팅 입장권 예매는 4월27일 오후 8시 멜론티켓에서 진행한다.

SM은 이날 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 투어 포스터를 공개했다. 포스터에는 하민, 니콜라스, 한비, 송하, 다니엘, 현준, 캇쇼, 저스틴, 하루타, 카친, 타타, 재원, 우린, 사다하루, 찰리 등 멤버 15명의 모습이 담겼다.

SMTR25는 지난 1월 서울에서 열린 '에스엠타운 라이브 2025' 무대에서 처음 모습을 드러냈다. SM이 올해 대형 신인 보이그룹을 선보일 계획이며 SMTR25가 유력한 데뷔 후보로 꼽힌다.





이들이 출연하는 '응답하라 하이스쿨'은 매주 금요일 오후 8시20분 엠넷과 엠넷플러스에서 방송한다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

