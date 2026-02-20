양승조 "행정통합 우려 가볍게 여기지 않지만 통합은 해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"특별법 통과 이후 대전 5개 구, 충남 15개 시·군 순회하며 숙의 절차 밟을 것"

양승조 예비후보(사진=모석봉 기자)

양승조 예비후보(전 충남도지사)가 대전충남 행정통합과 관련해 제기됐던 우려를 가볍게 여기지 않지만, 행정통합은 선택이 아니라 생존을 위한 구조 개편이 통합"이라며 통합을 강조했다.

양 후보는 20일 오전 11시 대전시의회 기자실에서 긴급 기자회견을 열고 "대전의 과학기술이라는 두뇌와 충남의 산업·농생명이라는 근육이 하나의 몸으로 움직여야 한다"며 통합 후 대전 발전 비전과 실행 의지를 밝혔다.

◆ "대전은 360만 메가시티의 심장"

양 후보는 "충남도청이 80년간 대전에 있었고, 대전의 과학기술과 충남의 산업·농생명은 애초에 하나의 경제권이었다"며 "대덕특구에서 개발한 반도체 신기술이 천안·아산 생산라인에 바로 연결되고, 대전에서 보령 앞바다까지 40분 고속도로가 열리는 것, 그것이 메가시티의 모습"이라고 말했다. "지금 이 역량이 분절된 행정체계 속에서 따로 움직이고 있다. 선택이 아니라 생존을 위한 구조 개편이 통합"이라고 강조했다.

◆ "우려를 가볍게 여기지 않는다...다만 통합은 해야 한다"

양 후보는 세 가지 우려에 직접 답했다. 형평성에 대해 "광주-전남, 대구-경북 특별법도 행안위 과정에서 대등하게 조정됐다"고 밝혔고, 재정 분권에 대해서는 "도정을 이끌며 예산을 편성·집행해본 사람이다. 재정 분권 없이는 성과가 시민에게 돌아가지 않는다는 것을 누구보다 잘 안다"고 말했다.

주민 의견수렴에 대해서는 "특별법 통과 이후 대전 5개 구, 충남 15개 시·군을 순회하며 숙의 절차를 밟겠다"고 약속하면서도 "어제 시도의회 반대 의결은 법적 구속력이 없으며, 이미 완료된 의견 청취 절차를 번복할 수 없다"고 강조했다.

◆ "위기 앞에서 도망가지 않는 것이 제 방식"

양 후보는 "서해선 KTX 서울 직결, 보령해저터널, 어르신 버스비 무료화와 3대 무상교육을 충남에서 처음 시작했다.

매니페스토 공약 이행평가가 성적표"라고 말했다. 이어 "세종시 백지화 때 22일간 단식, 우한 교민 수용 때 현장 집무실을 설치하고 매일 아침 7시부터 밤 10시까지 주민과 대화했다. 전원 무사 귀가, 감염자 0명"이라며 "위기 앞에서 도망가지 않는 것이 제 방식이며, 오늘도 그 마음"이라고 말했다.

◆ "약속을 실행할 수 있는 사람"

양 후보는 ▲대덕특구 규제프리존 격상 ▲대전역~유성 트램 ▲CTX 대전-천안-세종-청주공항 연결 ▲어르신·청소년 버스비 무료 전역 확대를 약속하며 "통합한다고 저절로 되는 일이 아니다. 약속을 실행할 수 있는 사람이 해야 한다. 제가 하겠다"고 밝혔다.

◆ 김태흠·이장우에 공개 질의

양 후보는 "어제 시도의회는 7개월 전 찬성한 통합을 스스로 뒤집었고, 행안위에서는 광주·전남, 대구·경북 통합은 통과시키면서 충남·대전만 반대했다"며 "두 분 모두 통합을 먼저 제안하셨다. 우려가 있다면 조건을 제시하고 함께 해결하면 된다"고 밝혔다.

이어 "시·도민을 위한 판단입니까, 당의 판단입니까. 360만 시·도민 앞에서 답해달라"고 촉구했다.

◆ 대전 시민 만남 이어간다...청년과의 대화·북 콘서트 예고





양 후보는 "오늘이 끝이 아니라 시작"이라며 대전 시민과의 만남을 이어갈 계획을 밝혔다. 향후 청년과의 대화와 북 콘서트 등을 통해 대전 현장에서 시민의 목소리를 직접 듣겠다는 뜻을 전했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

