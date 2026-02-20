국토차관, 가덕도신공항 부지 찾아 "차질없이 추진해 2035년 개항"

홍지선 국토교통부 2차관이 20일 가덕도신공항건설공단과 공항 건설 예정지를 찾아 사업 추진현황과 현장 여건을 점검했다고 국토부가 전했다.
앞서 지난해 11월 부지조성공사 재추진 방안 발표 후 두 차례 입찰이 유찰된 상황에서 건설공단과 함께 후속 추진방안을 논의하기 위해 직접 현장을 찾았다. 홍 차관은 인·허가, 보상 등 사업 추진에 필요한 제반 사항을 점검했다. 홍 차관은 "2035년 개항은 국민과의 약속이므로 차질 없는 사업 추진을 위해 철저히 관리해 나가겠다"고 말했다.
이어 대항전망대와 새바지항 등 신공항 예정지에서 현장 여건을 살폈다. 그는 "공항의 안전과 품질을 확보할 수 있도록 환경·재해영향 등 다양한 위험요인을 면밀히 검토해 철저히 대비해야 한다"면서 "생계의 터전을 상실하는 주민들에게 적정한 보상과 지원이 이뤄질 수 있도록 수시로 주민 목소리를 경청하고 다양한 지원방안을 추가로 마련하겠다"라고 말했다.
