DB손보, 작년 순익 13% 줄었지만 주당배당금 12% 늘렸다

장기·자동차보험 실적 감소

DB손해보험은 지난해 연간 순이익이 전년 동기 대비 13.4% 감소한 1조5349억원을 기록했다고 20일 밝혔다.

보험손익은 1조359억원으로 전년 대비 36% 감소했다.

장기보험손익이 1조758억원으로 전년 대비 20.1% 줄었다. 의료파업 종료로 인한 의료량 증가, 보험금 예실차 손실 확대 등이 실적 감소에 영향을 미쳤다.

일반보험 손익은 149억원으로 전년 대비 85.8% 급감했다. 금호타이어 및 국가정보자원관리원 화재, LA 산불 등 국내외 대형 사고가 실적 감소 요인으로 작용했다.

자동차보험은 547억원 적자를 냈다. 보험료 인하 및 할인 특약 확대 등 손해보험업계 전반적으로 실적이 줄었다.

다만 4분기 당기순이익은 3349억원으로 전년 대비 72.4% 증가했고, 보험손익도 2634억원으로 같은 기간 64.2% 늘었다.

보험계약마진(CSM) 잔액은 12조2000억원으로 전년 말 대비 265억원 감소했다. 사업비 가정 가이드라인 반영 및 교육세 인상 등이 원인이었다.

지급여력(킥스·K-ICS) 비율은 연결 기준 217.9%로 전 분기 대비 8.6%포인트 하락했다.

DB손보는 실적 악화에도 주주환원 정책을 강화했다.





주당배당금은 7600원으로 전년 대비 12% 올렸다. 배당성향은 30% 수준이다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

