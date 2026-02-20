티웨이도 금지…국내 항공사 11곳, 기내 보조배터리 사용 전면 중단

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

23일부터 충전 행위 금지…반입은 가능

잇단 화재 사고에 안전 규정 강화

티웨이항공이 기내에서 보조배터리를 이용한 충전을 전면 금지한다. 이로써 국내에서 여객편을 운항하는 11개 항공사 모두가 기내 보조배터리 사용을 제한하게 됐다.

지난 1월26일 한진 계열 항공사가 보조배터리의 기내 사용을 금지했다. 연합뉴스

20일 항공업계에 따르면 티웨이항공은 오는 23일부터 기내에서 보조배터리를 충전하거나 보조배터리로 휴대전화 등 다른 전자기기를 충전하는 행위를 금지한다고 승객들에게 공지했다.

전자기기 충전이 필요한 경우 좌석 전원 포트를 이용해야 하며 기종에 따라 포트가 없는 항공편은 탑승 전 충분히 충전해달라고 안내했다. 다만 보조배터리의 기내 반입 자체는 허용된다. 대신 단락(합선) 방지를 위해 단자에 절연 테이프를 부착하거나 비닐백·개별 파우치에 하나씩 보관해야 한다. 보관 위치도 좌석 앞주머니 등 승무원이 즉시 확인할 수 있는 곳으로 제한된다.

앞서 이스타항공은 지난해 10월부터 3개월간 시범 운영한 뒤 올해 정식으로 기내 보조배터리 사용 금지를 도입했다. 이어 제주항공이 지난달 22일부터 시행에 들어갔다.

한진그룹 계열 5개 항공사인 대한항공, 아시아나항공, 진에어, 에어부산, 에어서울도 지난달 26일부터 금지 조치에 동참했다.

이 밖에 에어프레미아와 에어로케이는 이달 1일부터, 파라타항공은 지난해 9월 운항 개시 당시부터 기내 사용을 금지해왔다.

김해국제공항에 보조배터리의 기내 반입 절차 안내문이 세워져있다. 연합뉴스

항공사들의 이 같은 조치는 최근 잇따른 보조배터리 화재 사고에 따른 것이다. 지난해 1월 에어부산 여객기는 김해국제공항에서 이륙을 준비하던 중 기내 보조배터리에서 불이 나 기체가 전소하는 사고가 발생했다.

이후에도 유사 사례가 이어졌다. 지난해 10월에는 중국국제항공 여객기가 보조배터리 화재로 상하이 푸둥국제공항에 비상 착륙했고 올해 1월에는 아시아나항공과 티웨이항공 항공편에서도 보조배터리 발화 및 연기 발생 사례가 보고됐다.





해외 항공사들도 비슷한 조치를 취하고 있다. 루프트한자는 지난달 15일부터 에미레이트항공은 지난해 10월부터 기내 보조배터리 사용을 전면 금지했다. 일본 역시 오는 4월부터 일본 출발 항공편에서 보조배터리 사용을 금지하는 방안을 추진 중이다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

