영천시, 'The(더) 공감 인문학' 3월 특강 수강생 모집…"건강한 삶의 지혜 나눈다"

오는 23일부터 3월 3일까지 선착순 접수

식단·관절·안과·스트레스 주제로 4회차 강연



영천시 평생학습관(관장 정경자)은 시민들의 인문학적 소양을 높이고 풍요로운 삶을 지원하기 위해 운영하는 'The(더) 공감 인문학 특강'의 3월 수강생을 모집한다고 밝혔다.

이번 3월 특강은 '건강한 삶을 위한 인문학 강좌'를 대주제로 선정했다.

영천시 The(더) 공감 인문학 특강 3월 수강생 모집 홍보 포스터.

신체와 정신의 조화를 통해 삶의 질을 높일 수 있는 실질적인 인문학적 해법을 제시할 예정이다.

강의는 3월 한 달간 매주 수요일 오전 10시부터 12시까지 평생학습관 2층 회의실에서 총 4회에 걸쳐 진행된다.

3월 4일 첫 강의는 김정미 대구과학대 식품영양조리학부 교수가 '건강한 식단으로 내 몸 챙기기'를, 11일 2회차 강의는 이정희 대구한의대 한의학과 교수가 '100세 시대, 관절이 답이다'를 주제로 진행한다.

18일 3회차 강의는 이가은 보라빛안과 의료 관계자가 '눈 건강, 삶의 질을 결정하다'를, 25일 마지막 강의는 오보화 글로벌사이버대학교 뇌교육학과 교수가 '정신건강을 지키는 스트레스 관리'에 대해 강의한다.

수강 신청은 평생학습관 홈페이지를 통해 온라인으로 접수할 수 있다.





자세한 사항은 영천시 평생학습관 홈페이지를 참고하거나, 평생학습관 교육운영팀으로 문의하면 안내받을 수 있다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

