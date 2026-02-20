부산 기장군, ㈜그랜드썬기술단 설맞이 성금 1004만원 기탁받아

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

에너지 취약계층 지원 “작은 위로·희망 되길”

기장군(군수 정종복)은 ㈜그랜드썬기술단(이사 정민영)이 설 명절을 맞아 관내 저소득 에너지 취약계층을 위해 써달라며 이웃돕기 성금 1004만원을 기탁했다고 20일 전했다.

이날 전달된 성금은 부산사회복지공동모금회를 통해 도움이 필요한 기장군 내 저소득 에너지 취약계층 가구에 지원될 예정이다.

그랜드썬기술단 정민영 이사는 "경제적으로 어려운 시기에 기업의 나눔이 취약계층 가정에 작은 위로와 희망이 되길 바란다"며 "실질적인 도움이 되는 다양한 사회공헌 활동과 지역의 어려운 이웃을 위한 나눔을 지속하겠다"고 말했다.

정종복 기장군수는 "민족 고유의 명절인 설을 맞아 뜻깊은 성금을 기탁해 주셔서 감사드린다"며 "어려움을 겪고 있는 주민들이 따뜻한 새해를 보낼 수 있도록 꼭 필요한 분들께 소중히 전달하겠다"고 말했다.





그랜드썬기술단은 부산 강서구에 소재한 20년 업력의 태양광 종합 전문 EPC 기업으로, 설계·시공 및 신재생에너지 분야를 기반으로 지역사회와의 상생을 이어오고 있다. 2021년 에너지 취약계층을 대상으로 한 태양광 설치 봉사활동을 시작으로 매년 에너지 복지 실현에 힘써왔으며, 최근에는 독립유공자 후손 가정을 중심으로 주택용 3kW급 태양광 기부 지원도 지속하고 있다.

부산 기장군이 ㈜그랜드썬기술단 설맞이 성금 1004만원을 기탁 받고 있다.

