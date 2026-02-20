부산 기장군, 지역제품 구매 25% 목표… 공공예산 선순환 시동

지역 제품 구매확대 계획 수립



"수의계약·지역제한 입찰 강화"

기장군(군수 정종복)은 공공구매 예산의 관외 유출을 차단하고 지역경제의 자생력을 높이기 위해 '2026년 기장군 지역 제품 구매확대 추진계획'을 수립, 본격 시행에 들어간다고 20일 전했다.

이번 계획은 예산 집행을 단순 소비에 그치지 않고 지역 기업의 소득 증대와 고용 창출, 재투자로 이어지는 '경제 선순환 구조'로 연결하기 위해 마련됐다. 군은 올해 지역 제품 구매 목표를 전체 구매액의 25%로 설정하고, 전 부서가 역량을 집중할 방침이다.

이를 위해 각종 공사·용역·물품 계약 과정에서 지역업체의 참여 기회를 대폭 확대한다. 수의계약 시 지역 업체를 최우선으로 선정하고, 지역제한 경쟁입찰이 가능한 사업은 100% 추진한다. 지역의무 공동도급제도 강화해 지역업체 수주율을 끌어올릴 계획이다. 특히 적격심사 과정에서 지역업체 하도급 참여에 가점을 부여해 실질적인 참여 혜택을 제공한다.

사업계획 수립과 설계 단계부터 지역 제품이 반영될 수 있도록 제도 개선도 병행한다. 설계지침서와 과업지시서에 '지역 제품 우선 검토' 조항을 명시하고, 설계사에 관내 업체 및 제품 데이터베이스(DB)를 제공해 초기 단계부터 지역 제품 채택을 유도한다.

또 매 분기 부서별 구매 실적을 점검하고, 관내 업체 및 제품 DB를 정기적으로 업데이트해 전 부서가 관련 정보를 실시간 공유할 수 있도록 관리 체계를 강화할 예정이다.





AD

기장군 관계자는 "공공구매 예산은 지역경제를 지탱하는 소중한 마중물"이라며 "소모품 하나를 구매하더라도 지역 업체를 최우선으로 이용하는 문화를 정착시켜 지역 기업의 활력을 높이고 자본이 지역 내에서 선순환될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

기장군관계자들이 지역제품 구매확대를 위한 회의를 진행하고 있다.

AD





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>