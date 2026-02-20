광주시장애인테니스협회, 율곡초 테니스 꿈나무 매월 발전기금

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'율곡초 유소년테니스팀 후원금 전달식'에서 윤환우 장애인테니스협회장과 테니스 동호회 '동네테니스팀' 관계자들이 율곡초 테니스 꿈나무들에게 후원금을 전달한 뒤 선수, 지도자들과 함께 파이팅을 외치며 기념 촬영을 하고 있다. 광주장애인테니스협회 제공.

광주광역시 장애인테니스협회 윤환우 회장과 테니스 동호회 '동네 테니스팀'이 지역 테니스 꿈나무 육성을 위해 지난 19일 광주지역 내 유일한 초등학교 전담 테니스 육성팀인 율곡초 유소년테니스팀과 '후원금 전달식'을 열고, 선수들의 훈련 용품 지원 및 전국 단위 대회 참가비 등에 쓰일 발전 기금을 매달 정기적으로 후원하기로 했다.

이날 전달식에는 윤환우 회장을 비롯한 동네 테니스팀 관계자들과 율곡초등학교 유소년테니스팀 소속 선수 및 지도자 등이 참석해 자리를 빛냈다.

유소년 테니스 선수 출신인 윤환우 회장은 "어린 선수들이 환경에 구애받지 않고 마음껏 코트를 누비며 꿈을 키워가길 바라는 마음에서 이번 후원을 준비했다"고 밝혔다.





이에 율곡초 유소년테니스팀 관계자는 "따뜻한 관심과 지원에 감사드리며, 선수들이 더 좋은 성적으로 보답할 수 있도록 지도에 최선을 다하겠다"고 화답했다.





