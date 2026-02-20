계명대 류수정 양궁부 감독, 34년 지도 인생 마무리…명예감독 임용 및 2000만원 기부

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대한민국 양궁의 '마이더스의 손'으로 불리는 류수정 감독이 34년간의 지도자 생활을 마무리하며 모교인 계명대학교에 따뜻한 나눔을 실천했다.

계명대학교(총장 신일희)는 20일 행소관에서 류수정 양궁부 감독에게 감사패와 공로 부상을 수여하고, 명예감독 임용장을 전달했다고 밝혔다.

계명대학교는 20일 류수정 양궁부 감독에게 감사패를 수여하고 명예감독으로 임용했다. 계명대 제공

AD

이번 행사는 1991년부터 올해까지 34년 4개월간 계명대 양궁부를 이끌며 수많은 성과를 낸 류 감독의 공로를 기리기 위해 마련됐다.

류수정 감독은 1989년 체육학과를 졸업한 동문 지도자다.

재임 기간 장혜진, 서민기 등 국가대표 선수를 배출하며 대한민국 양궁의 경쟁력을 끌어올렸다.

특히 2013년 세계양궁선수권대회, 2014년 인천아시안게임, 2020년 도쿄하계올림픽에서 여자양궁 국가대표팀 감독을 맡아 국제 무대에서 성과를 냈다.

2024년에는 대한민국 체육훈장 청룡장을 수훈하며 공적을 인정받았다.

이날 감사패와 함께 메달이 공로 부상으로 전달됐다.

신일희 계명대 총장은 "류수정 감독은 선수 육성과 국가대표 지도에 헌신하며 대한민국과 학교의 명예를 높였다"며 "명예감독으로서도 후배 선수들에게 귀감이 되길 기대한다"고 밝혔다.

류수정 감독은 "국가대표 선수를 배출하는 과정은 결코 개인의 힘만으로 이룰 수 있는 일이 아니었다"며 "학교의 전폭적인 지원과 동료 지도자, 선수들의 헌신이 있었기에 가능했다"고 말했다.

이어 "계명대 양궁부가 앞으로도 기본과 원칙에 충실한 팀으로 성장하길 바란다"며 "그동안 현장에서 쌓은 경험을 바탕으로 한국 양궁의 경쟁력을 해외 무대에서도 이어가겠다"고 밝혔다.

행사와 함께 발전기금 전달식도 진행됐다.

류 감독은 계명대 양궁부 후원금 1000만원을 약정했으며, 이와 별도로 (사)행소장학재단에도 1000만원을 출연하기로 했다.

기부금은 학생 선수 훈련 환경 개선과 장학 지원에 활용될 예정이다.





AD

류수정 감독은 이달 말 퇴임한 뒤 필리핀 양궁 국가대표팀 총감독으로 부임할 예정이다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>