행안부, 아프리카돼지열병 방역 점검…"예년과 다른 양상 보여"

불법 수입 축산물 판매 행위 근절 강조

지방정부와 협조 체계 구축…방역 총력

행정안전부는 20일 전국적인 확산 양상을 보이는 아프리카돼지열병(ASF) 방역 상황을 긴급 점검했다.

올해에는 경기 안성시, 전남 영광군 등 아프리카돼지열병이 과거 발생 이력이 없는 지역에서 연이어 발생하고 있다.

김광용 행정안전부 재난안전관리본부장.

특히 검출된 바이러스가 국내 야생 멧돼지에서 유래한 기존 유전자형과 다른 것으로 확인됨에 따라 더욱 철저한 방역 관리가 필요한 상황이다.

이날 회의에서는 설 연휴기간 전후 전국 일제 소독 상황을 살피고 아프리카돼지열병 확산 차단을 위한 검사 및 예찰 체계를 점검했다.

방역 전문가들은 외국인 근로자에 대한 교육과 홍보를 강화하고 불법 수입 축산물 반입·유통·판매 행위를 근절해 외부 위험 요인을 신속히 차단할 것을 강조했다.

행안부는 각 지방정부가 재난안전대책본부를 중심으로 경찰, 군부대, 농·축협 등과 긴밀한 협조 체계를 구축해 현장 방역에 총력을 기울여 줄 것을 당부했다.





김광용 재난안전관리본부장은 "정부는 관계기관과 함께 아프리카돼지열병 확산 위험 요인을 신속히 차단해 방역관리에 빈틈이 없도록 노력하겠다"고 말했다.





