李, 카이스트서 "돈 없어 연구 멈추는 일 없도록…정부가 후원자 될 것"

이 대통령, 20일 카이스트 학위수여식 참석

"정부 믿고 마음껏 도전해달라…아낌없이 투자"

이재명 대통령이 20일 대전 유성구 한국과학기술원(KAIST)에서 열린 학위수여식에서 축사를 하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 20일 한국과학기술원(KAIST·카이스트) 졸업생들을 만나 창업과 연구 분야의 과감한 도전을 당부했다. 이 대통령은 "정부가 든든한 동반자이자 후원자가 되겠다"며 전폭적인 지원 의지를 드러냈다.

이 대통령은 이날 대전 카이스트 본원에서 열린 2026년 학위수여식에서 "과학기술로 대한민국의 미래를 설계하고, 우리 국민의 삶을 풍요롭게 만들 대전환의 길에 앞장서달라"며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "인공지능 혁명부터 에너지 대전환까지, 우리 모두는 지금껏 겪어보지 못한 거대한 문명사적 변곡점 위에 서 있다"며 "과학기술이 국가의 운명을 결정짓는 글로벌 경쟁의 파고 앞에서 여러분 한 분 한 분의 희망과 포부에 대한민국의 명운이 달려 있다고 해도 결코 과언이 아니다"라고 피력했다.

이어 이 대통령은 "연구 과정에서 흘린 땀방울 하나하나가 성공을 위한 귀중한 자산으로 평가받을 수 있도록, 연구제도를 과감히 혁신하겠다"면서 "이번에 카이스트에 처음 신설된 'AI 단과대학'은 인공지능 3대 강국의 비전을 이룰 중요한 토대가 될 것"이라고 강조했다.

이재명 대통령이 20일 대전 유성구 한국과학기술원(KAIST)에서 열린 학위수여식에서 국기에 경례하고 있다. 연합뉴스

그러면서 "무엇보다 단단한 이공계 안전망을 구축하여, 적어도 돈이 없어서 연구를 멈추는 일은 없도록 만들겠다"고 약속했다.

또 그는 "이러한 확고한 신념 아래, 우리 정부는 연구개발(R&D) 예산 삭감으로 무너진 연구생태계를 복원하는 일에 온 힘을 쏟고 있다"며 "여러분 같은 신진 연구자들이 마음껏 연구에 전념할 수 있도록 기초연구 예산을 17% 이상 과감히 늘린 것이야말로 우리 정부의 가장 큰 성과라고 자부한다"고 홍보했다.

아울러 이 대통령은 "실험실 창업이든, 세상이 아직 상상하지 못한 미지의 이론이든 상관없다"며 "정부를 믿고 마음껏 도전해달라. 여러분이 열어갈 빛나는 미래와 가능성에 아낌없이 투자하겠다"고 다짐했다.





한편 이날 학위수여식에는 학사 725명, 석사 1792명, 박사 817명 등 총 3334명의 졸업생이 참석했다. 이 대통령은 학사, 석사, 박사 각 1인의 대표 졸업생 3인에게 직접 졸업 증서를 수여했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

