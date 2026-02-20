인천시, 올해 신규 공무원 1575명 채용…전년 대비 127% 늘려

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천시는 올해 7~9급 지방공무원 1575명을 신규 채용한다고 20일 밝혔다. 이는 전년 대비 880명(127%) 증가한 규모로, 오는 7월 행정체제 개편과 공무원 퇴직 등으로 인한 결원 발생을 고려했다.

직급별 채용 인원은 7급 11명, 8급 110명, 9급 1436명, 연구사·지도사 18명이다. 임용 예정 기관별로는 인천시 및 자치군·구 1508명, 강화군 67명을 선발한다.

시는 사회적 배려계층의 공직 진출 기회를 확대하기 위해 법정 비율보다 높은 수준으로 구분 모집을 실시한다. 저소득층은 4.1%(법정 2.0%), 기술계 고졸(예정)자는 31.0%(권고 30%) 비율로 별도 선발한다. 또 국가유공자 등 인천보훈지청 추천 대상자로 시설관리 9급 8명, 운전 9급 9명을 채용할 예정이다.

시험은 상·하반기로 나뉘어 진행된다. 제1회 임용시험은 6월 20일(원서접수 3월 23~27일), 제2회 임용시험은 10월 31일(원서접수 7월 20~24일) 각각 실시하며, 원서접수는 인터넷으로만 가능하다.

응시자는 인천 거주 요건을 충족해야 한다. 올해 1월 1일 이전부터 최종 시험일(면접시험)까지 계속 인천에 주소를 두고 있거나, 올해 1월 1일 이전까지 인천에 주민등록상 주소를 둔 기간이 총 3년 이상이면 응시할 수 있다. 다만 일부 직렬과 강화군 구분 모집의 경우 거주지 요건이 다르므로 공고문을 반드시 확인해야 한다.

올해부터는 강화군·옹진군의 구분 모집을 통합 모집으로 변경한다. 다만 강화군의 행정·사회복지·농업·보건·간호 직렬은 종전과 같이 구분 모집을 유지한다. 또 기술계 고졸(예정)자 경력경쟁임용시험의 응시 자격 요건이 변경돼 전문교과 총 이수 학점 중 관련 전문교과 이수 학점 비율이 50% 이상이어야 한다.

아울러 2027년부터는 7급 임용시험의 국어 과목이 공직적격성평가(PSAT)로, 9급 임용시험의 한국사 과목이 한국사능력검정시험(3급 이상)으로 각각 대체될 예정이다.

시험 세부 일정과 내용은 인천시 시험정보 누리집과 지방자치단체 인터넷원서접수센터에서 확인할 수 있다.





인천시 관계자는 "올해는 인천시 행정체제 개편으로 2군·9구 체제가 출범하는 중요한 해"라며 "시민에게 양질의 행정서비스를 제공할 우수 인재를 제때 선발하겠다"고 밝혔다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr

