포스코청암재단, 제20회 포스코청암상 수상자 4인 선정

이현주기자

입력2026.02.20 14:36

과학·교육·봉사·기술 4개 부문 선정
상금 2억원→3억원으로 증액
20년간 72명 총 142억원 지원

포스코청암재단이 20일 포스코센터에서 이사회를 열고 제20회 포스코청암상 수상자를 선정했다. 올해 수상자는 최경수 고등과학원 수학부 교수(과학상), 서울여자상업고등학교(교육상), 최연수 한빛청소년재단 상임이사(봉사상), 정기로 ㈜APS 대표이사(기술상) 등 총 4명이다.


포스코청암재단, 제20회 포스코청암상 수상자 4인 선정 최경수 고등과학원 수학부 교수. 포스코홀딩스
포스코청암상은 2007년 첫 시상을 시작으로 올해 제정 20주년을 맞이했다. 포스코의 창업 이념인 창의존중·인재중시·봉사정신에 대한 국민적 관심과 참여를 확산시켜 국가발전에 기여하기 위해 제정됐다. 지난 20년간 72명을 선정해 총 142억원을 지원했다. 특히 올해부터는 수상자에 대한 사회적 예우를 높이기 위해, 부문별 상금을 기존 2억원에서 3억원으로 증액했다.


과학상을 수상한 최경수 고등과학원 수학부 교수는 편미분방정식과 미분기하학을 연결하여 위상수학적 난제를 독창적으로 해결해온 젊은 수학자이다. 특히 '곡률 흐름'을 기술하는 여러 기하학적 편미분방정식들에 대한 해(解)의 존재성 및 정칙성을 이용하여 '평균 곡률'과 '가우스 곡률' 흐름을 증명하여 곡률 흐름의 이론을 크게 진전시켰다. 또한 이러한 연구 성과를 수학 분야 최상위 국제 학술지에 연속 발표하며 국제적으로 높은 평가를 받고 있다.


교육상 수상기관인 서울여자상업고등학교는 1926년 국내 최초의 여성실업교육기관으로 설립된 이래 지난 100년간 시대에 맞춘 특화교육으로 여성전문인력 양성에 기여해 왔다. 특히 산업체가 필요로 하는 실무형 인재를 길러내기 위한 '선취업 후학습' 모델을 통해 학생들이 취업 이후에도 학습을 이어갈 수 있는 환경과 문화를 정착시켜 왔다. 그 결과 2018년부터 7년 연속 취업률 100%를 달성하며 매년 졸업생 전원이 금융권 및 기업체 등 안정적인 일자리로 진출하는 뛰어난 실적을 거두고 있다.


최연수 한빛청소년재단 상임이사는 봉사상을 수상했다. 전직 교사 출신으로 1992년부터 야학 활동을 시작으로 지난 30여년간 학교 밖 위기 청소년들의 교육과 자립을 지원해 왔다. 특히 송파구 거여동과 마천동 지역을 중심으로 길거리 상담소와 청소년센터, 대안학교 2곳 등을 운영하며 학교 밖 위기 청소년들의 심리적 안정과 학습지원, 그리고 자립으로 이어지는 통합지원 모델을 구축해 왔다. 이러한 노력의 결실로 지금까지 2천여 명의 학교 밖 위기 청소년들이 건강한 사회 구성원으로 성장해 나가고 있다.


기술상 수상자인 정기로 ㈜APS대표이사는 한국전자통신연구소 연구원 시절, 핵심 장비의 대부분을 해외수입에 의존하던 국내 반도체·디스플레이 산업의 구조적 한계를 체감하고 창업에 도전하여 지난 30여년간 반도체, 디스플레이 핵심 장비의 독자 기술 개발로 국내 첨단 장비산업 도약에 크게 기여해왔다. 특히 유기발광다이오드(OLED) 패널 공정 핵심 장비인 엑시머 레이저 어닐링(ELA) 분야에서 글로벌시장 점유율 95%를 상회하는 독보적 위상을 확보하고 있으며, 반도체 공정 중 열처리 과정의 핵심 장비인 급속 열처리 분야에서도 글로벌 경쟁력을 이어가고 있다.


시상식은 다음 달 22일 서울 포스코센터에서 열린다.




이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

