제주도, 공공기관 찾아가는 ‘현장 소통’ 나선다

23일 4·3평화재단 제주개발공사 방문

현장 임직원 목소리 도정에 반영

제주특별자치도 청사.

AD

오영훈 제주특별자치도지사가 23일부터 산하 공공기관을 직접 찾아 현장의 목소리를 듣는다.

최근 제주시·서귀포시를 잇달아 방문해 도민 애로사항과 행정 개선 과제를 직접 확인한 데 이어, 이번에는 공공기관 임직원들의 현장 의견을 정책에 반영하기 위해 마련된 자리다.

기존 업무보고 방식 대신 도지사가 직접 기관을 찾아가 운영 현황을 살피고, 현장에서 느끼는 어려움과 개선 아이디어를 두루 청취하는 방식으로 진행된다.

첫 일정으로 4·3평화재단, 제주특별자치도개발공사를 방문한다.

제주4·3을 올바르게 기억하고 지역 공동체와 상생하며 미래로 나아가겠다는 도정의 의지를 담아 4·3평화재단 첫 번째 방문지로 선정했다.

오 지사는 재단의 주요 현안을 점검한 뒤 임직원과 '마음나눔 간담회'를 열어 현장의 생생한 목소리를 청취하고, 상설전시실 등 주요 시설도 둘러볼 예정이다.

이어 제주특별자치도개발공사 삼다수 생산시설을 방문해 안전관리 등 운영현황을 점검하고, 임직원들을 격려할 예정이며 이날 방문을 시작으로 제주연구원 등을 차례로 찾아 현장 소통을 이어갈 계획이다.





AD

양기철 제주도 기획조정실장은 "공공기관은 도민 가까이에서 활약하는 도정의 핵심 동반자"라며 "현장에서 겪는 제도적 한계와 업무상 애로사항을 파악해 실질적 개선 방안을 마련하고, 도민이 체감하는 정책 성과를 만들어가겠다"고 말했다.





호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>