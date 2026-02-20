오세훈 "張 입장우려…보수재건 책임있는 목소리 모을것"

"윤어게인으론 중도·미래세대 설득 못해"

오세훈 서울시장은 20일 장동혁 국민의힘 대표가 법원의 윤석열 전 대통령 1심 선고와 관련 절윤(絶尹)을 거부한 데 대해 "보수가 다시 정상의 자리로 돌아올 수 있도록 책임 있는 목소리를 모으겠다"면서 "분열이 아니라 재건의 길을 찾겠다"고 말했다.

오 시장은 이날 오후 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "오늘 (장동혁) 당 대표의 입장문을 접하며 깊은 우려를 금할 수 없다"면서 이같이 밝혔다. 앞서 장 대표는 이날 오전 기자회견을 열어 법원의 1심 선고에 사실상 불복한다는 뉘앙스의 발언을 한 바 있다.

오 시장은 "국민의힘은 특정 개인의 정치적 노선 위에 세워진 정당이 아니라 대한민국 산업화와 민주화를 함께 이끌어 온 공당이며, 자유와 책임의 가치를 지켜온 보수의 중심"이라면서 "학계 일부의 주장을 당 전체의 공식 입장처럼 말하는 것은 온당치 않다. 또 무죄추정 원칙이 정치적 면책 특권이 될 수도 없다"고 짚었다.

이어 그는 "법적 판단과 별개로, 국민 앞에 책임지는 자세는 정치의 몫이다. 결과에 책임지는 태도, 그것이 보수 정치의 본령"이라면서 "그동안 여러 차례 사과와 절연을 이야기해 왔다고 하지만 국민이 체감할 만한 변화가 있었는지 냉정히 돌아봐야 한다. 절연이 아니라 또 다른 결집을 선언하는 모습으로 비치지는 않았는지 성찰해야 한다"고 했다.

오 시장은 아울러 "장 대표가 회견문에서 언급한 '함께 싸우고 계신 애국 시민 여러분께 간곡히 부탁드립니다'라는 표현과 관련해 "보수를 넓히는 언어가 아니라 특정 노선과의 결속을 다지는 선언처럼 들린다"면서 "윤어게인이라는 구호에 머무르는 정치로는 중도와 미래세대를 설득할 수 없다"고 했다.





오 시장은 "고집스럽게 국민 대다수의 정서와 괴리된 주장을 반복하는 것으로는 국민의 사랑과 지지를 받을 수 없다"면서 "보수가 길을 잃으면 대한민국의 중심축이 무너진다. 보수는 특정인의 방패가 아니라 대한민국의 안전판이어야 한다"고 밝혔다.





