신성이엔지, 10대 1 주식 병합

신성이엔지가 액면가 500원인 주식 10주를 액면가 5000원 주식 1주로 병합하기로 결정했다고 20일 공시했다.





AD

이에 따라 발행주식 총수는 기존 2억584만8151주에서 2058만4815주로 감소한다. 병합 목적은 적정 유통주식 수 유지다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>