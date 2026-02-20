대전시, 주민공동시설 '구즉문화센터'개소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

건강·여가·문화 아우르는 주민복합공간



243억9200만원 투입...연면적 5113㎡, 지하 1층~지상 3층으로 조성



사진=대전시 제공

대전시가 20일 유성구 와룡로 149에 위치한 '구즉문화센터'의 개소식을 열고 본격 운영에 들어갔다.

이번 개소식에는 이장우 대전시장, 조원휘 대전시의회 의장, 이금선 시의원, 정용래 유성구청장을 비롯해 지역 주민 100여 명이 참석해 센터 개소를 함께 축하했다. 행사는 경과보고를 시작으로, 기념사 및 축사, 테이프 커팅, 시설 참관 순으로 진행됐다.

구즉문화센터는 광역폐기물처리시설이 밀집한 환경시설 주변 지역 주민들의 생활 불편을 해소하고, 건강·여가·문화를 통합 제공하기 위해 조성된 주민 공동이용시설이다.

'대전광역시 환경시설 주변 지역 지원조례'를 근거로 추진된 본사업은 총사업비 243억9200만 원을 투입해 2023년 12월 착공, 2025년 10월 준공됐다. 시설은 연면적 5113㎡, 지하 1층에서 지상 3층으로 완성됐다.

사진=대전시 제공

층별 주요 시설로는 ▲지하 1층 로컬푸드 매장, 북카페, 북부건강생활지원센터 ▲지상 1층 관리사무실, 취미교양실, 열린 도서관, 공동육아방, 창작 공방 ▲지상 2층 스터디카페, 정보화 교육장, 마을 커뮤니티 공간(구즉아름채) ▲지상 3층 헬스장, 다목적체육실(GX룸), 사우나실 등 다채로운 편의시설을 갖추고 있다.





이장우 대전시장은 "이번 센터 개소를 통해 주민들이 일상 속에서 문화와 복지 혜택을 체감할 수 있기를 기대한다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

