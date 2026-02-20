청도군, 내달 3일 전국 최대 규모 '달집태우기' 개최…2026 정월대보름 민속한마당

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

20m 대형 달집 점화 장관 예고

가수·풍물경연대회로 흥 더해

청도군(군수 김하수)이 내달 3일 정월대보름을 맞아 청도천 둔치에서 '2026 정월대보름 민속한마당'을 성대하게 개최한다.

이번 행사는 전국 최대 규모를 자랑하는 달집태우기를 중심으로, 군민의 안녕과 풍년 농사를 기원하는 청도의 대표적인 전통 민속 축제다.

청도군 제공

특히 올해는 높이 20m에 달하는 초대형 달집이 밤하늘을 수놓으며 압도적인 장관을 연출할 예정이다.

매년 수천 명이 찾는 이 행사는 지역 전통문화의 상징으로 자리매김하고 있는 가운데, 이날 낮 12시부터는 소원문 쓰기, 민속놀이 체험, 세시음식 나누기, 농특산물 판매 등 다양한 부대행사가 운영된다.

오후에는 읍·면 풍물단이 참여하는 풍물경연대회가 펼쳐진다.

풍물경연대회는 청도군 각 읍·면을 대표하는 풍물단이 참여해 기량을 겨루는 행사로, 경상북도 무형문화재로 지정된 차산농악 으로 유명한 청도군의 수준높은 풍물단 공연이 행사의 흥과 참여 열기를 한층 끌어올릴 것으로 기대된다.

이어 '현역가왕'에서 활약중인 초청가수 김수찬의 공연과 달맞이 의식이 진행되며, 월출 시각에 맞춰 기관·단체장과 군민이 함께 참여하는 전국 최대 규모의 달집 점화가 장관을 연출할 예정이다.





김하수 청도군수는 "병오년 새해를 맞아 정월대보름 행사를 찾아주시는 모든 분들 새해 복 많이 받으시길 바라며, 이번 행사를 통해 풍년농사 및 군민의 안녕을 기원하며, 전통문화의 계승·발전 속에 세대를 초월하는 진정한 화합의 장을 조성하겠다"고 말했다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

