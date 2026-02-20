양평군, 경기도 일자리 공모 선정…‘경단녀 사회복지 전문가’ 키운다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

군, ‘사회복지 전문인력 양성 과정’ 본격 추진

경기 양평군(군수 전진선)은 '2026년 경기도 지역·산업맞춤형 일자리 창출 지원사업' 공모에 '경력단절여성 사회복지 전문인력 양성 과정' 사업이 최종 선정됐다고 20일 밝혔다.

'경기도 지역·산업맞춤형 일자리 창출 지원사업'은 시군별 산업 특성과 고용 수요를 기반으로 실효성 있는 직무교육 과정을 운영해 인력 수급의 불일치를 해소하고, 지역 내 지속 가능한 일자리 창출을 목표로 추진되는 사업이다.

양평군은 사회복지 분야에서 경력직 선호 현상이 심화됨에 따라 자격증을 보유하고도 실무 경험이 부족해 취업에 어려움을 겪는 경력단절여성과 신규 인력의 현장 진입을 지원하고자 '사회복지 전문인력 양성 과정'을 운영한다. 이를 통해 실질적인 취업 역량을 강화하고, 교육 수료 후에는 관내 복지기관과의 연계를 통해 취업 알선은 물론 지속적인 사후관리까지 체계적으로 지원할 계획이다.

한편 지난해 같은 공모사업을 통해 '온라인 커머스 창업교육'을 추진했으며, 교육 수료 인원 15명 중 14명이 창업해 93%의 달성률을 기록하는 등 실질적인 일자리 창출 성과를 거둔 바 있다.

전진선 양평군수는 "이번 사업을 통해 지역 특성과 고용 수요에 부합하는 맞춤형 일자리 사업을 더욱 확대해 나가겠다"며 "앞으로도 다양한 사업을 지속적으로 발굴·추진해 지역 전반의 일자리 창출과 고용 활성화에 힘쓰겠다"고 밝혔다.





양평군은 향후 참여자 모집을 거쳐 교육을 본격 운영할 예정이며, 지역 내 사회복지기관과의 협력 체계를 강화해 취업 연계 성과를 더욱 확대해 나갈 계획이다.





