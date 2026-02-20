BNK자산운용, ‘BNK삼성전자중소형 펀드’ 3년 수익률 최상위권

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

삼성전자 코어 전략에 반도체·AI 성장주 결합…벤치마크 수익률 상회

BNK자산운용(대표이사 성경식)의 'BNK삼성전자중소형 펀드'가 반도체 산업 내 구조적 성장 포인트를 균형 있게 담아내며 우수한 장기 성과를 이어가고 있다.

펀드평가사 제로인에 따르면 지난 2월 19일 기준 해당 펀드의 최근 3년 수익률은 국내 주식형 중소형 펀드 50종 가운데 최상위권에 올랐다. 이는 벤치마크(BM)인 KOSPI 대형주 30% + KOSPI 중소형주 35% + KOSDAQ 35%의 동일 기간 수익률(72%)을 크게 웃도는 수준이다.

2020년 12월 설정 이후 누적 수익률 역시 동종 펀드 내 최상위권을 유지하고 있으며, 연초 이후 수익률 또한 동종 평균을 상회하고 있다.

이 같은 성과의 배경에는 대형주와 중소형주의 균형 잡힌 운용 전략이 자리하고 있다. 펀드는 삼성전자를 중심으로 한 대형주 '코어(Core)' 전략 위에 반도체·AI 인프라·에너지·로봇 등 성장 산업에 속한 중소형 종목을 선별해 투자하는 구조다.

특히 SK하이닉스 등 반도체 대형주가 시장을 견인하는 구간에서는 관련 비중을 확대해 안정성을 확보하고, 시장 주도 섹터가 확산할 경우 중소형 성장주 비중을 탄력적으로 조정하며 초과 수익을 추구해 왔다.

BNK자산운용은 "2026년에도 AI 인프라 확산에 따른 메모리 업황 개선으로 반도체 중심의 실적 상승 흐름이 이어질 것이라는 전망이 우세하다"며 "글로벌 투자은행(IB)들이 삼성전자의 이익 추정치와 목표주가를 잇달아 상향 조정하고 있는 점도 긍정적"이라고 전했다.

이어 "정부의 150조 원 규모 국민성장펀드 출범과 세제 혜택, 자금 공급 등 코스닥 활성화 정책이 본격화될 경우 대형주 대비 상대적으로 부진했던 중소형주의 반등이 기대된다"며 "이 같은 환경 변화는 펀드 운용 전략 측면에서도 우호적 여건이 될 것"이라고 설명했다.





'BNK삼성전자중소형 펀드'는 BNK부산은행, BNK경남은행, 우리은행, NH농협은행, 기업은행을 비롯해 BNK투자증권, 하나증권, NH투자증권, 유진증권, 우리투자증권, 유안타증권, IBK투자증권, KB증권 등에서 가입할 수 있다.

BNK자산운용 ‘BNK삼성전자중소형 펀드’ 안내문.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

