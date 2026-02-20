국힘 공관위원장 "이번 공천은 판갈이…黨 이용하는자 정리돼야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이정현 국민의힘 지방선거 공천관리위원장은 20일 "이번 공천은 누군가의 욕심을 채우는 공천이 아니라 다시 새롭게 시작하기 위한 판갈이가 돼야 한다"면서 "당을 계속 이용하려는 사람은 이번 공천에서 정리돼야 한다"고 말했다.

이정현 전 새누리당(국민의힘 전신) 대표가 아시아경제 본사에서 AK라디오에 출연, 소종섭 스페셜리스트와 인터뷰하고 있다. 허영한 기자

이 위원장은 이날 오전 국회서 열린 제1차 공관위 회의에서 "결과가 두려워서 절반만 바꾸는 선택을 하면 안 된다. 한 번 크게 흔들리더라도 다시 시작할 수 있는 구조를 만드는 것이 낫다"면서 이같이 밝혔다.

이 위원장은 "현직 도지사들 가운데는 당 지지율보다 경쟁력이 낮은데도, 아무 고민 없이 다시 나오려고 한다. 당의 존망이 위태로운 상황에서도 사리사욕에 함몰되어서 자기 측근을 정실 공천하려는 사람도 있다"면서 "이 상태로는 무슨 말을 해도 국민 마음이 돌아오지 않는다"고 했다.

이어 이 위원장은 "몇 사람 바꾸는 쇼로 끝내면, 국민은 더 크게 실망할 것"이라면서 "당이 먼저 살아야 한다. 당을 위해 내려놓는 사람은 우리가 잊지 않고 함께 갈 것이고, 당을 계속 이용하려는 사람은 이번 공천에서 정리돼야 한다"고 전했다.





이 위원장은 특히 "능력 있고 새로운 사람들은 밖에 많이 있다. 지금 정치권 안에도 있지만, 기회를 얻지 못하는 사람도 많다. 이번 공천은 그 사람들에게 길을 열어주는 과정이어야 한다"면서 "새로운 사람들이 변화의 주체가 돼야 한다. 이제는 미래를 살아갈 사람들이 직접 정치의 중심에 서야 한다. 청년이 앞에 서고, 현장에서 실력을 쌓아온 중장년 세대가 함께 책임지는 새로운 정치 구조를 만들자"고 밝혔다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

