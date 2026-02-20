(재)화순장학회, 2026년 상반기 장학생 선발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내달 8일 24시까지 정부24 온라인 신청·접수



전남 화순군은 (재)화순장학회에서 지역 인재 육성을 위해 오는 3월 8일 (24시)까지 '2026년 상반기 장학생'을 모집한다고 20일 밝혔다.

이번 상반기 장학금은 ▲화순(성적) 장학금 ▲복지 장학금 ▲예능특기 장학금 ▲다자녀(3자녀 이상) 장학금 ▲학교 밖 청소년 장학금 등으로 운영된다. 장학회는 학생들이 학업에 전념하고 안정적으로 진로를 이어갈 수 있도록 지원할 계획이다.

특히 이번 상반기에는 해외유학생 장학금을 새롭게 신설해 국외 대학교 재학생 5명을 선발할 예정이며, 다자녀 장학금 지원 기준도 확대했다.

고등학생은 기존 관내 고등학교 재학생에서 관외 고등학교 재학생까지 신청할 수 있도록 범위를 넓혔으며, 대학생은 4년제 이상 요건을 삭제하고 교육부 고시 '국가장학금 및 학자금 지원 가능 대학' 명단에 포함된 대학 재학생이면 신청할 수 있도록 기준을 완화했다.

신청 대상은 공고일 기준 부모(보호자)와 학생 중 2인 이상이 화순군에 1년 이상 계속하여 주민등록을 두고 있어야 한다. 다자녀 장학금은 올해 상반기에는 3자녀 이상 가정만 신청할 수 있으며, 2자녀 가정은 하반기에 신청할 수 있다.

신청은 정부24에서 '화순장학회'를 검색해 해당 장학금을 선택한 뒤 온라인으로 신청하면 된다.

다만, 예능 특기 장학생 중 관내 중·고등학생은 소속 학교에 직접 신청해야 하며, 중·고등학생 화순 장학생과 학교 밖 청소년 장학생은 개별 신청이 아닌 소속 학교장 및 학교밖 청소년지원센터장 추천을 통해 선정된다.

장학회 관계자는 "신청 마감일에는 접속 지연이나 예기치 못한 시스템 오류가 발생할 수 있고, 주말이나 공휴일에는 시스템 관련 문의 및 행정 지원이 제한될 수 있다"라며, "원활한 접수를 위해 마감일 이전에 여유 있게 신청해 주시길 바란다"라고 당부했다.





자세한 사항은 화순군청 홈페이지 공지 사항을 확인하거나, 화순군청 인구청년정책과 평생교육팀으로 문의하면 된다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

