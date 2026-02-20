속초시, 봄철 산불 '제로' 총력전…유관기관 합동 대응체계 가동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

속초시, 강풍·건조주의보 비상

5월 15일까지 산불 비상체제 돌입

유관기관 합동 특별 대책회의 개최

강원도 속초시가 본격적인 봄철 산불조심기간을 앞두고 유관기관·단체의 공조 체계를 점검하며 산불 예방과 신속 대응 준비에 돌입했다.

속초시가 20일 시청 디지털상황실에서 배상요 부시장 주재로 유관기관 합동 산불방지 대책회의를 열고 있다. 속초시 제공

속초시는 20일 시청 디지털상황실에서 배상요 부시장 주재로 유관기관 합동 산불방지 대책회의를 열고 대형 산불 예방과 현장 대응 협력체계를 점검했다.

이번 회의는 영동지방의 건조한 날씨와 강풍 예보 등으로 산불 위험이 커진 상황에서 대형 산불을 예방하고 신속 대응체계를 점검하기 위해 마련됐다.

회의에는 속초시 관련 부서를 비롯해 속초경찰서, 속초소방서, 제22보병사단, 양양국유림관리소, 설악산국립공원사무소, 한국전력공사와 의용소방대, 자율방재단, 자율방범대 등 사회단체가 참석했다.

참석 기관들은 기관별 산불 대응 현황을 공유하고 현장 조치 및 진화 공조 체계 강화 방안을 논의했다. 각 기관은 논의된 내용을 토대로 기관별 역할에 따라 산불 예방 및 대응을 강화한다는 방침이다. 특히 시는 5월 15일까지 이어지는 봄철 산불조심기간에 맞춰 산불비상대책본부 상황실을 가동하며 관계기관과 함께 예방 활동을 강화할 계획이다.





속초시 관계자는 "속초시를 비롯한 동해안 전역에 대형 산불 위험이 상존하고 있으며, 특히 봄철 개화 시기를 맞아 행락객 증가로 산불 발생 위험이 고조되고 있다"며 "산불 예방 활동에 적극 동참해 주길 바란다"고 말했다.





속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

