서해해경청 여수항공대, 석유제품운반선 외국인 선원 응급환자 이송

"국적불문 생명 보호 위해 최선"

서해해경청 소속 응급구조사가 헬기로 옮겨진 환자를 이송중에도 응급처치 하고 있다. 서해해경 제공

전남 여수 해상을 항해 중이던 화물선에서 근무하던 외국인 선원이 큰 부상을 입었지만, 해경에 의해 병원으로 긴급 이송된 뒤 치료를 받았다.

20일 서해지방해양경찰청 여수항공대에 따르면 지난 19일 오후 4시께 여수시 돌산 동방 5마일 해상에서 항해 중이던 5만 9,000톤급 석유제품운반선으로부터 선상에서 넘어져 두피 찰과상 및 경추 손상 추정으로 통증을 호소하는 응급환자가 발생했다는 신고를 접수했다.

중국국적에 이 선원(97년생)은 당시 경추부 손상이 의심되는 만큼 매우 위중한 상태였으며, 헬기 이송을 요청한 상황이었다.

서해지방해양경찰청은 여수항공대 헬기(팬더, B513)를 현장으로 급파해 환자를 119 구급대가 대기하고 있는 여수공항으로 긴급 이송했다.

이 환자는 순천시 소재 성가롤로병원 응급실로 이송돼 긴급처치 및 검사를 받았으며 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.





서해지방해양경찰청 관계자는"이번 응급환자의 신속한 이송은 평소 선상환자 인양 훈련 등 지속적인 훈련의 결과로, 앞으로도 우리 해양경찰은 국민의 생명과 재산을 지키기 위해서는 어떤 위기 상황에서도 최선의 노력으로 최고의 결과를 가져올 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.





