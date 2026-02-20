'케데헌' 매기 강 감독 "'케데헌2'? 오랜 기다림 필요할 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'케데헌2', 2029년에도 못 볼 수도

넷플릭스 최고 흥행 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'(케데헌) 시즌 2 공개 시점에 대한 관심이 커지는 가운데 연출을 맡았던 매기 강 감독이 속편 제작에는 상당한 시간이 필요하다고 밝혔다.

매기 강 "애니메이션 제작에 긴 시간 필요"

'케이팝데몬헌터스'의 메기강 감독이 지난해 제30회 부산국제영화제 개막식에 참석한 모습. 연합뉴스

강 감독은 19일(현지시간) 블룸버그의 '미샬 후세인 쇼'에 출연해 "안타깝게도 뭐든 나오려면 오랜 기다림이 있어야 할 것"이라며 "애니메이션 제작에 긴 시간이 들기 때문"이라고 말했다. 넷플릭스는 지난해 '케데헌' 제작사인 소니 픽처스 애니메이션과 속편 계약을 맺었지만, 구체적인 공개 일정은 발표하지 않았다.

크리스틴 벨슨 소니 픽처스 애니메이션 사장도 최근 연예 전문매체 '할리우드 리포터'와의 인터뷰에서 '케데헌 2'가 아직 본격적인 제작 단계에 착수하지 못했음을 시사했다.

그는 속편 진행 상황을 묻는 말에 "시상식 일정으로 인해 신경 쓸 일이 많았다"며 "온갖 시상식과 파티 때문에 정신이 없었고, 이제 (메기 강과 크리스 아펠한스 감독이) 두 사람만의 공간으로 돌아가야 할 것"이라고 설명했다. 이어 '제작 기간을 고려할 때 2029년에도 공개가 쉽지 않을 것 같다'는 취지의 말에 긍정적인 제스처를 보였다.

케데헌 '골든', K팝 최초 그래미 수상도

지난 2일 서울 교보문고 핫트랙스 광화문점에 비치된 '케이팝 데몬 헌터스' 오리지널사운드트랙(OST) 앨범. 연합뉴스

한편 '케데헌'은 K팝 아이돌 그룹 헌트릭스가 악령과 맞서 싸우며 세상을 구하는 이야기를 그린 작품이다. 빌보드 차트 1위를 기록한 오리지널사운드트랙(OST)의 흥행과 더불어 작품 곳곳에 담긴 한국적 요소와 재치 있는 대사로 입소문을 타며 장기 흥행을 이어갔다. 틱톡 등 사회관계망서비스(SNS)에서는 영화 속 안무를 따라서 하거나 주요 장면을 재해석한 영상이 수억 회의 조회 수를 기록하기도 했다.





특히 OST '골든'은 K팝 장르 최초로 그래미 어워즈를 수상하기도 했다. 이에 따라 곡 작업에 참여한 이재(EJAE), 테디, 24, 아이디오(이유한·곽중규·남희동) 등은 그래미 수상자라는 타이틀을 얻게 됐다. 또 영화의 글로벌 인기에 힘입어 해당 노래가 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'과 영국 오피셜 싱글 차트 '톱 100'에서 각각 1위를 기록하는 등 세계적인 흥행 성과를 거뒀다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr

