현대백화점, 신학기 맞이 특별 할인전…의류·가방 최대 30%↓

전국 백화점·아울렛서 진행

증정품 지급, 팝업스토어 등 이벤트 병행

현대백화점은 신학기 시즌을 맞아 전국 백화점과 아울렛 모든 점포에서 국내외 아동·스포츠 브랜드의 의류·가방 등을 최대 30% 할인 판매한다고 20일 밝혔다.

서울 강남구 현대백화점 무역센터점 지하1층 대행사장에서 직원들이 디즈니 스토어의 굿즈 상품을 소개하고 있다. 현대백화점 제공

대표적으로 판교점은 오는 28일까지 '신학기 가방 프로모션'을 열고 브랜드별 가방 상품을 5~20% 할인해 선보인다. 참가 브랜드는 캉골키즈, 플레이키즈프로, MLB키즈 등이다. 무역센터점은 다음 달 1일까지 지하 1층 대행사장에서 졸업·입학 맞이 '디즈니 스토어' 할인 행사를 열고, 피규어·인형 등 디즈니 스토어의 굿즈 상품을 최초 판매가 대비 최대 50% 할인해 판매한다. '미니마우스 라지 인형'(3만원), '렉스 토킹 피규어'(3만원), '랏소 라지 인형'(3만원) 등이 대표적이다.

신촌점은 다음 달 2일까지 지하 2층 커버낫 매장에서 신학기를 맞아 가방 프로모션을 진행한다. 커버낫의 대표 가방 상품을 최초 판매가 대비 최대 20% 할인해 판매하며 대표 상품은 '택틱 백팩'(11만1200원), '루디 백팩'(7만9200원) 등이다.

현대아울렛도 점포별로 특별 할인 행사를 진행한다. 현대시티아울렛 동대문점은 다음 달 3일까지 지하 1층 ABC마트에서 신학기 할인 프로모션을 진행한다. 아디다스·푸마·나이키 등 인기 브랜드 상품을 최초 판매가 대비 최대 30% 저렴하게 선보인다. 현대프리미엄아울렛 김포점은 1층 아이러브제이 매장에서 10만원 이상 구매 시 리유저블백을 무료로 증정하고, 금액대별로 할인 혜택을 제공한다.

이 밖에 현대프리미엄아울렛 송도점은 오는 26일까지 지하 1층 가든스퀘어에서 신학기를 맞아 레고 팝업스토어를 선보이고, 레고 상품을 최초 판매가 대비 최대 40% 할인해 판매한다. 구매 금액별로 5만원 이상 구매 시 레고 스타터팩을 증정하고 10만원 이상 구매 시 '레고 말의 해 한정팩', 15만원 이상 구매 시 레고 헤드 보관함을 각각 증정한다.





현대백화점 관계자는 "신학기를 준비하는 고객들이 보다 합리적인 가격에 책가방 등 선물 상품을 구매할 수 있도록 다양한 행사를 마련했다"며 "앞으로도 시즌별 구매 트렌드에 맞춘 프로모션을 선보여 나갈 것"이라고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

