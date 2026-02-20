아이에스티이, SK하이닉스와 68억 규모 반도체 장비 공급 계약

아이에스티이는 SK하이닉스와 68억4122만원 규모 반도체 FOUP Cleaner 장비 판매 계약을 체결했다고 20일 공시했다.





이는 최근 매출액 대비 16.65%에 해당하는 규모다. 계약 기간은 오는 9월15일까지다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

