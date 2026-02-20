부산전자공고에 '반도체교육센터' 띄웠다… '마이터고교' 유치 올인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산시·교육청·서지영 국회의원, 상황 점검



"반도체 마이스터고 유치 핵심 동력 기대"

부산시가 지역 반도체 인재 양성의 거점이 될 '반도체교육센터' 개소를 계기로 부산전자공업고의 반도체 마이스터고 유치 지원에 속도를 낸다.

부산시(시장 박형준)는 20일 오후 2시 부산전자공업고등학교에서 반도체교육센터 개소식이 열린다고 알렸다. 행사에 김경덕 행정부시장과 김석준 교육감, 서지영 국회의원, 지역 반도체 기업 관계자 등이 참석해 센터 구축 현황을 점검하고 학생들을 격려할 예정이다.

시는 부산전자공업고의 반도체 마이스터고 최종 유치를 위해 2024년부터 준비 작업을 이어왔다. 지난해 7월 시의회, 교육청, 부산상공회의소와 4자 업무협약을 체결해 행·재정 지원 체계를 마련했고 교육청 주재 전담팀(TF)에 참여해 유치 전략을 구체화해 왔다.

이번에 문을 연 반도체교육센터는 연면적 504㎡ 규모의 1층 건물로 반도체 전·후공정 장비를 갖춘 첫 전문 교육 인프라다. 대학 중심이던 부산의 반도체 교육이 고교 단계로 확장되면서 지역 청년들이 실무 중심 교육을 받고 취업까지 연계될 수 있는 기반이 마련될 것으로 기대된다.

부산시는 수도권과의 유치 경쟁 속에서 지역균형발전과 현장 맞춤형 인재 양성을 앞세워 대응한다는 방침이다. 올해 6월로 예정된 마이스터고 지정 심사에 대비해 교육청과 협력을 강화하고 교육과정 운영 및 기자재 확충 예산 지원도 확대할 계획이다.

또 지역 전력반도체 특화단지와 연계한 산·학·연 협력 모델을 구축해 경쟁력 있는 마이스터고 체계를 마련한다는 구상이다.





AD

박형준 시장은 "반도체는 부산의 미래 전략 산업"이라며 "부산전자공업고가 지역 산업 발전을 이끌 인재 양성기관으로 도약할 수 있도록 시와 교육청, 학교가 힘을 모으겠다"고 말했다.

부산시청

AD





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>