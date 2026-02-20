폭스바겐코리아, 시승 캠페인 전개…2월 대표 모델 '아틀라스'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

매월 주력 모델을 대상으로 3박 4일간 진행

폭스바겐코리아가 2026년 고객 참여형 소셜 시승 캠페인 'Feel & Drive(필 앤 드라이브)'를 진행하며, 2월의 대표 모델로 대형 SUV '아틀라스'를 선정했다고 20일 밝혔다.

'Feel & Drive' 캠페인은 고객 개인 라이프스타일에 맞춰 매월 골프, 아틀라스, 투아렉 등 폭스바겐의 주력 모델을 깊이 있게 경험할 수 있도록 운영되는 정기 시승 프로그램이다. 주말을 포함한 3박 4일간의 시승을 통해 고객은 폭스바겐 핵심 모델이 지닌 디테일한 강점과 독일 엔지니어링의 완성도를 일상에서 직접 체감하게 된다.

AD

폭스바겐코리아는 '사람을 위한 자동차'라는 브랜드 본질과 가치를 보다 많은 고객에게 전달하기 위해 차량의 진정한 가치는 직접 운전해 볼 때 비로소 드러난다는 점에 주목해 고객 경험 기반 소통을 강화하고 있다.

이 달 2월 캠페인 주자인 대형 SUV '아틀라스'는 동급 최대 수준의 차체 크기와 여유로운 실내 공간이 특징이다. 올해 초 한국자동차전문기자협회(AWAK) '2026 올해의 내연기관 SUV' 부문을 수상하며 이러한 뛰어난 상품성과 완성도를 동시에 인정받았다.

이달의 시승 캠페인 당첨자는 오는 3월 6일부터 9일까지 아틀라스를 직접 운행하며 일상과 레저를 아우르는 다양한 주행 환경에서 대형 SUV 특유의 여유로운 공간감과 탄탄한 주행 안정성, 폭스바겐의 정제된 드라이빙 감각을 면밀히 체험하게 된다.

시승 응모는 2월 20일부터 22일까지 폭스바겐 공식 인스타그램 채널 이벤트 게시글에 주제에 맞는 댓글을 남기면 참여가 완료되며 당첨자는 2월 23일에 발표될 예정이다.





AD

신동협 폭스바겐코리아 마케팅커뮤니케이션 상무는 "아틀라스는 강력한 주행 성능과 우수한 안정성을 지닌 다재다능한 패밀리 SUV로 3박 4일간의 깊이 있는 체험을 통해 그 진가를 경험하실 수 있을 것"이라며 "올 한 해도 'Feel & Drive' 캠페인을 통해 전 차종을 대상으로 고객들에게 폭스바겐만의 차별화된 고객 경험을 제공할 계획"이라고 말했다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>