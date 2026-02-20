기계연, 신입직원 15명 공개채용

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국기계연구원(기계연)은 '2026년 제1회 신입직원 공개채용'으로 연구·행정·기술직 등 3개 직군·13개 분야에서 활동할 신입직원 15명을 선발한다고 20일 밝혔다.

채용은 기계연의 핵심 전략 방향인 '디지털 전환'과 '에너지 패러다임 변화'에 맞춰 각 분야 전문 인력을 확충하는 데 중점을 둔다.

한국기계연구원

주요 모집 분야는 ▲에너지 시스템용 터보기계 기술 ▲지능형 로봇 ▲인공지능(AI) 기반 기계 및 로봇 기술 ▲바이오기계 시스템 설계 및 제어기술 ▲나노AX/DX기술 ▲디지털트윈 및 AI 기반 자율제조 에이전트 기술▲열 유동 및 실내 환경 진단·예측·관리 기술개발 ▲기계 설계·해석 AI Agent 기술 ▲Agentic AI 및 데이터 엔지니어링 기술 등 연구직 11명과 ▲저탄소 에너지 시스템 안전 기술 ▲지능형 로봇 ▲일반행정(행정 부서 지원) 등 기술직 3명, ▲일반행정(대외협력) 행정직 1명 등이다.

모집 공고 및 서류 접수는 이날(20일)부터 내달 13일 오전 11시까지 진행된다. 기계연은 서류 접수 후 서류전형(1차), 필기전형(2차·NCS, 해당 분야 한정), 면접전형(3차)을 거쳐 최종 합격자를 선발한다. 합격자는 6월 17일 발표될 예정이다. 임용은 6월 29일이다.

류석현 기계연 원장은 "글로벌 기술 경쟁을 선도할 창의적이고 도전적인 인재가 기계연에서 자신의 역량을 마음껏 펼칠 기회를 갖길 기대한다"고 말했다.





한편 기계연은 1976년 설립 후 자율제조, 탄소중립, AI 로봇, 나노융합 등 기계 분야 전반을 연구하는 정부 출연 연구기관으로 활동해 왔다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

