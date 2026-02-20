부산 물 문제, 경남과 공식 논의 첫 테이블 오른다

경남도청서 '취수원다변화사업' 관계기관 간담회

부산 시민의 30년 숙원인 '낙동강 수계 취수원 다변화 사업'이 부산시와 경상남도의 공식 논의 테이블에 오른다. 장기간 답보 상태였던 사업이 전환점을 맞을지 주목된다.

부산시(시장 박형준)는 20일 오후 4시 경상남도청 도정회의실에서 '취수원다변화사업 관련 관계기관 간담회'를 개최한다고 알렸다. 이번 간담회는 박상웅 국회의원(밀양·의령·함안·창녕)의 제안으로 마련됐다.

간담회에 박형준 부산시장과 박완수 경남도지사, 의령군수, 창녕군수, 기후에너지환경부 물이용정책관, 창녕군 반대대책위원장 등 7명이 참석한다. 사업 추진 전반과 취수 지역 주민 우려 사항을 두고 의견을 나눌 예정이다.

이번 자리는 2021년 '낙동강 통합물관리 방안' 수립 이후 5년간 진전이 없었던 취수원 다변화 사업의 해법을 모색하기 위해 마련됐다. 추진 계획은 물론 농업 피해 등 주민들이 제기해 온 우려와 지역 상생 지원 방안이 주요 의제가 될 전망이다.

부산시와 경남도는 정부와 함께 주민 의견을 사업 계획에 반영하겠다는 입장이다. 주민도 현장 목소리를 전달하며 실질적 대책을 요구할 것으로 보인다.

박완수 경남도지사는 "안정적인 물 공급이라는 공익적 가치와 함께 주민 수용성 확보가 전제조건"이라며 "농업 피해 대책과 보상 방안 마련이 필요하다"고 말했다.

박상웅 국회의원은 "상설 협의체를 통해 검증과 보완, 이행 점검까지 체계적으로 관리해야 한다"며 "주민 권익 보호와 지역 상생 원칙 아래 해법을 마련하겠다"고 힘줬다.





박형준 부산시장은 "이번 간담회가 상호 신뢰를 바탕으로 실질적인 해법을 찾는 계기가 되길 기대한다"며 "부산과 경남이 함께 물 문제를 해결하는 협력 모델을 만들겠다"고 말했다.

